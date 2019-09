Zeman opäť vynechá vystúpenie v OSN: Kto pôjde do New Yorku namiesto neho?

Český prezident Miloš Zeman tohto roku opäť nepocestuje na zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN), ktoré sa začne v New Yorku 17. septembra.

Informoval o tom vo štvrtok internetový spravodajský portál Novinky.cz.

Zeman na pôde Valného zhromaždenia naposledy hovoril v roku 2017. Jeho vzťah k účasti na rokovaní Valného zhromaždenia sa časom menil. V roku 2013 išiel do New Yorku vtedajší premiér ČR Jiří Rusnok v sprievode ministra zahraničných vecí a ministra obrany. "Pán prezident zastáva názor, že na akcie, ako je summit OSN, by mal jazdiť predseda vlády," okomentoval vtedy Hrad jeho rozhodnutie.

O rok neskôr dal Zeman pred Valným zhromaždením prednosť účasti na konferencii Dialóg civilizácií, ktorú organizoval šéf ruských železníc Vladimir Jakunin. Českú republiku vtedy v New Yorku zastupoval vtedajší šéf diplomacie Lubomír Zaorálek.

V roku 2015 prezident do Spojených štátov zamieril a hovoril o potrebe zriadenia špeciálnych síl na boj proti terorizmu. Český prezident na rokovaní nechýbal ani v roku 2016. Témou jeho vystúpenia bol opäť terorizmus a výzva na zomknutie sa v boji proti nemu. Rovnakú tému doplnenú o migráciu zvolil Zeman aj pri svojej dosiaľ poslednej návšteve Valného zhromaždenia v roku 2017.

Vlani však na akcii absentoval s odôvodnením, že všetko podstatné už povedal. Pre zaneprázdnenosť premiéra Andreja Babiša Česko zastupoval vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček.

Tento rok sa Babiš na rokovaní zúčastní a v New Yorku ho bude sprevádzať minister zahraničných vecí Tomáš Petříček. Babiš by mal okrem iného rokovať s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom a rovnako ako Petříček absolvovať aj ďalšie stretnutia.

Zasadnutie Valného zhromaždenia OSN je každoročná prestížna záležitosť, na ktorej sa zúčastňujú vrcholní predstavitelia členských štátov, ktorí tento summit využívajú aj na bilaterálne rokovania.

