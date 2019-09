Kužmovej najlepší výsledok na grandslamových turnajoch: Koľko zarobila na US Open?

Slušný balík. Slovenská tenistka Viktória Kužmová (21) si postupom do semifinále debla na US Open prilepšila o 87 500 USD. Balík to mohol byť aj lepší, ale spolu s Bieloruskou Alexandrou Sasnovičovou sa jej nepodarilo v štvorhre postúpiť do vytúženého finále.

Kužmová si na záverečnom grandslamovom turnaji roka zahrala aj v singli. Tam síce vypadla už v 1. kole, ale organizátori jej na účet pripísali 58 000 USD. Suma sumárum je to už 145 500 USD, čo je 132 055 eur! Samozrejme, pred zdanením...

Kužmová si semifinálovou účasťou napravila chuť zo sklamania v singli a pred duelom bola odhodlaná pobiť sa o finále. „Proti páru Azarenková, Bartyová som hrala na Roland Garros po boku Belindy Benčičovej, takže približne viem, čo od nich môžeme očakávať. Dáme do toho všetko, nemáme čo stratiť. Teším sa z toho, že na mojom obľúbenom grandslame v New Yorku sa mi tak darí. Trochu teraz relaxujeme, máme deň na to, aby sme sa dali dokopy a pripravili sa na semifinálový zápas,“ povedala odchovankyňa košického tenisu.

Finále sa napokon nekoná

Slovenská tenistka Viktória Kužmová s Bieloruskou Alexandrou Sasnovičovou nepostúpili do finále štvorhry na grandslamovom turnaji US Open. V semifinále bola nad ich sily ôsma nasadená bielorusko-austrálska dvojica Victoria Azarenková, Ashleigh Bartyová, ktorej za 56 minút podľahli hladko 0:6, 1:6.

Napriek prehre dosiahla Kužmová životný úspech a napodobnila Janette Husárovú s Danielou Hantuchovou, ktoré v ére samostatnosti vo Flushing Meadows tiež postúpili medzi elitné deblové kvarteto. Husárová to v roku 2002 dotiahla v New Yorku až do finále. Kužmovej sa na US Open darilo aj medzi juniorkami. V roku 2015 sa po boku Rusky Aleksandry Pospelovovej tešila zo zisku deblového titulu. Vo štvorhre získala v tomto roku na okruhu WTA dve cenné trofeje - v Prahe a v Bukurešti.

Kužmovej tréner Michal Mertiňák nepredpokladal, že semifinále bude mať taký jednoznačný priebeh. "Dnes nie je veľmi čo hodnotiť. Na body to bolo 31:59 a Viki so Sašou vyhrali iba jediný gem. Vo viacerých hrách mali brejkbaly a gembaly, no nedokázali ich využiť. Súperky boli od začiatku lepšie a hrali celý zápas takmer bez chýb, boli suverénne. Viki so Sašou boli naozaj bez šance na úspech. Celý turnaj však hodnotím super. Baby vyhrali štyri ťažké zápasy, vo štvrťfinále vyradili tretí nasadený pár na svete, pričom iba v jednom dueli boli favoritkami. Dúfam, že im to zdvihne sebavedomie a pomôže im to aj vo dvojhrách. Videli, že sa dá hrať s každou súperkou. Snáď to nebude ich posledné semifinále na takomto veľkom turnaji," povedal pre TASR bývalý deblový špecialista.

Ženy - štvorhra - semifinále:

Victoria Azarenková, Ashleigh Bartyová (8-Biel./Aus.) - Viktória KUŽMOVÁ, Alexandra Sasnovičová (SR/Biel.) 6:0, 6:1.