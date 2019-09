Jeseň plná farieb, umenia a chutí? Navštívte Bratislavu

Bratislavská jeseň sa spája s kvalitným vínom, jedinečnou domácou gastronómiou a tradičnou kultúrou. Kratšie dni, keď vám pod nohami šuští lístie a vonku sa príjemne ochladí, patria v Bratislave medzi tie najkrajšie.

Vo víne je zážitok

Tie najlepšie vína dopestované na Slovensku ochutnáte v Národnom salóne vín v centre Bratislavy. Každý rok odborníci vyberú stovku najlepších vín z celého Slovenska, ktoré potom návštevníci môžu ochutnávať počas špecializovaných degustačných programov v historickej pivnici Apponyiho paláca.

Ak chcete preniknúť hlbšie do chutí vinárskych špecialít bratislavského regiónu, vyberte sa na večeru mimo centra, do hotela Matyšák. Určite si vyberiete z unikátnej archívnej pivnice so 45-tisícmi fľašami vína.

Bratislava je rajom vinárov aj vďaka blízkosti malebného malokarpatského regiónu. Objavte Malokarpatské múzeum vinárstva v Pezinku s najväčšou zbierkou unikátnych vinohradníckych lisov. Navštívite vínne pivnice vo Svätom Jure či areál Wine Park Elesko spojený s galériou moderného umenia Zoya Museum v Modre. Ak túžite po exotike, vyberte sa na safari vo vinohradoch – malokarpatské vinice spoznáte na džípe so štipkou adrenalínu.

Jesenné pochúťky a tradičná prešporská kuchyňa

Najväčším jesenným lákadlom, na ktoré nedočkavo čakajú domáci celý rok, je husacina. Dozlatista upečené lahodné mäsko, dusená kapusta a zemiakové lokše sú delikatesy, ktoré nikto neodmietne. Malé mestečko Slovenský Grob v blízkosti Bratislavy je jej kráľovstvom. Nachádza sa tu viac ako dvadsať hostincov a reštaurácií, v ktorých môžete túto lahôdku ochutnať.

Na bohatú ponuku husacích a kačacích jedál sa oplatí zájsť aj do reštaurácie Leberfinger pri Sade Janka Kráľa pri Dunaji, kde okrem husi môžete ochutnať pravú prešporskú kuchyňu. O tú nie je núdza ani v centre Bratislavy. Tradičné prešporské jedlá nájdete v prestížnom hoteli Carlton v reštaurácii Savoy alebo v reštaurácii Zylinder oproti Carltonu na Hviezdoslavovom námestí. Príjemný personál vám rád poradí, pre ktorú špecialitu sa rozhodnúť a aké vínko harmonicky doplní jeho chuť.

Oslava jesene umením a kultúrou

Bratislava je dnes priestorom, kde môžete obdivovať umenie špičkových hudobníkov, výnimočné umelecké diela či predstavenia známych hercov. Stačí si len vybrať z bohatej ponuky galérií, divadiel alebo koncertov.

Najviac umeleckých diel od gotiky po súčasnosť nájdete vo výstavných priestoroch Galérie mesta Bratislavy (GMB). V jej zbierkach sa nachádza aj nevšedná Pasáž Mateja Kréna v Pálffyho paláci. Inštalácia z kníh a zrkadiel vytvára optickú ilúziu nekonečného priestoru.

Dielami samými o sebe sú aj budovy múzea moderného umenia Danubiana a galérie Nedbalka. Zaraďujú sa medzi najzaujímavejšie výstavné priestory v Európe. Nájdete v nich súčasné umenie od slovenských aj zahraničných umelcov. Zatiaľ čo Danubiana bola inšpirovaná rímskou galériou, Nedbalku prirovnávajú ku Guggenheimovmu múzeu v New Yorku.

To najlepšie z baletu, opery a činohry si môžete vychutnať v Slovenskom národnom divadle. Okrem toho je v hlavnom meste množstvo ďalších divadiel, ktoré pravidelne menia repertoár lákavých drám či komédií s obsadením známych slovenských hercov.

Ak túžite zažiť pravú jesennú atmosféru v Bratislave, navštívte niektoré z mnohých slávností vína – vinobraní. V septembri sú každý rok v rôznych mestských častiach aj v malokarpatskom regióne. Okrem vína spoznáte tiež pravú chuť domácich špecialít. Súčasťou vinobraní sú hudobné a tanečné vystúpenia i rôzne zábavné aktivity pre deti.

Otvoriť galériu Zdroj: Bratislava Tourist Board