Gachulincová z Tvojej tváre o úskaliach úspešnej kariéry: Modeling je tvrdá drina

Mala štrnásť, keď vyhrala slovenské kolo prestížnej súťaže Elite Model Look a následne skončila druhá v celosvetovom finále.

180 centimetrov vysoká kráska sa okamžite uchytila v tej najvyššej modelingovej lige, no jej meno či tvár boli paradoxne celé roky známejšie vo svete ako doma. Teraz sa všetko zmení, lebo Saša Gachulincová (28) je jedným z najzaujímavejších zjavov v šou Tvoja tvár znie povedome.

Pracujete v podstate od detstva. Viete zhodnotiť, čo to s vami porobilo?

Objektívne sa to asi zhodnotiť veľmi nedá, ale pokúsim sa. Bola som veľmi vyspelé, zodpovedné dieťa. Je to dôsledok výchovy a lásky, ktorú vám dá rodina, potom je to o vplyve kamarátov, školy a, samozrejme, o povahe. Každá práca vám niečo dá, ale aj vezme. Musíte ju milovať a potom všetko ide ľahšie. Ja som modeling brala poctivo, ale niekedy aj ako hoby. Lebo, samozrejme, keď ste fakt úspešná modelka, ktorá začína v 14 rokoch, prídete o kopec školských výletov, lyžiarskych, nie ste na babkinej či dedkovej oslave 70-ky, nemôžete chodiť na Dušičky po hroboch, lebo obiehate kastingy v Londýne... Ja som ani pubertu nemala. (smiech) Modeling ma veľa naučil a veľa mi dal, ale jasné, že mi bolo ľúto, že nemôžem byť s frajerom, kamošmi, zabávať sa... Snažila som sa sčasti dobehnúť to, ale nedalo sa vždy. Keď som bola doma, tak som sa učila, alebo bola s rodinou a užívala si spoločné chvíle... zrazu z jednotkárky, športovkyne a z perfekcionistky som sa stávala človekom chápajúcim, že sa musí zmieriť s tým, že nemôže všetko robiť na 100 percent. Doteraz sa s tým zmierujem.

Takže modeling je aj o sebaobetovaní.

Áno. A je to tiež ťažká drina. Byť odmlada ďaleko od rodiny, kamošov... postaviť sa na vlastné nohy. Človeka to zocelí, ale psychicky a často aj fyzicky je modeling taká drina, že si poviete, že radšej budete robiť čokoľvek iné... A kladné stránky? Spoznáte nové miesta, kultúry, nové kamarátstva. Keď sa stretneme s babami z mojej generácie modeliek, tak sa narehoceme, čo sme všetko povystrájali - ako sme jedli cestoviny s maslom a s kečupom, vrecúškové polievky a rodičov sme počuli 2x do týždňa z pevnej linky z agentúry.