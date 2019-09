Okolo seba má stovky detí, na vlastné si však ešte počká. Tanečník Peter Modrovský (35) učí tanečnému umeniu viac ako dvesto detí a tak sa sem-tam stane, že sa dostane do úlohy náhradného rodiča. Ako však sám prezradil, tejto role sa zhostí rád, nakoľko má k deťom veľmi pozitívny vzťah. A keďže so svojou partnerkou je už viac ako dva roky, naskytá sa otázka, či do ich rodiny čoskoro nepribudne prírastok. Známy tanečník v tom má však jasno!

