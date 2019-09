Michael je muž, po ktorom túži každá žena: Uvidíte, čo urobil pre svoju frajerku, pochopíte

Keď drhnete toaletu alebo po večeri škrabete posledné pripálené zvyšky z panvice, slovo „sexi“ je to posledné, ktoré vám napadne. Michael však svojimi fotografiami dokazuje, že neexistuje lepšia cesta, ako presvedčiť svoju drahú alebo celý internet o tom, čo je sexi, než sa pustiť do domácich prác. A celkom mu to aj ide!

Michael Oonk (39) z mesta Plano v Texase má priateľku, ktorá pracuje ako realitná maklérka a, ako o nej povedal, je veľmi zaneprázdnená. Laine Murray prežila domáce násilie, preto sa rozhodla pracovať ako dobrovoľníčka v ženskom podpornom centre Genesis Women’s Shelter and Support, uvádza portál Best Kife. Tam pomáha ženám, ktoré zažili domáce násilie, získať späť svoj život v bezpečnom priestore. Do centra majú povolený vstup len ženy.

Jednu piatkovú marcovú noc Laine pracovala v centre a Michael si uvedomil, že má nejaký voľný čas. „Sedím doma a nemám čo robiť. Napadlo mi, že síce môžem 5 hodín pozerať na telku, ale okolo mňa je neporiadok. Pomyslel som si, že by bolo pekné, keby sa Laine vrátila do čistého domu,“ spomína Michael.

Urobil všetko to, čo k domácim prácam patrí. Upratal kuchyňu, vydrhol toaletu a dokonca opral aj bielizeň, čo je jeho najmenej obľúbená činnosť. Počas toho si však nezabudol urobiť celkom uštipačné selfie fotky, aby mohol ukázať svojej priateľke, že sa tvrdo nadrel. Slovíčko sexi si vysvetlil po svojom.

„Potom som urobil to, čo by urobil každý človek v mojom veku a bol by z toho nadšený,“ povedal so smiechom Michael a pokračoval: „Fotky som hodil na Facebook.“ Nenechal nič na náhodu a k fotkám pridal aj výstižný popis: „Ako sa posielajú sexi fotky svojej dáme“.

Fotky sa stali okamžite obrovským hitom a ženy nazvali Michaela dokonalým partnerom. V komentároch nezabudli označiť vlastných priateľov a povedať im, aby si z neho brali príklad. Michael sa vyjadril, že bol šokovaný z toľkých ohlasov, pretože išlo o úplne bežnú činnosť. „Myslel som si, že príspevok bude mať 7 až 20 lajkov. Laine a rovnako aj ja sme prevzali zodpovednosť za chod domácnosti. Bolo to niečo, čo som pre ňu v tú noc urobil, pretože robila niečo iné a ja som s ňou byť nemohol,“ znejú Michaelove slová.

Michael a Laine sa stretli pred viac ako rokom a zoznámili sa cez Facebook. „Zostali sme v kontakte a potom som sa jej opýtal, či by sa so mnou niekedy nešla plaviť na mojej plachetnici. Zvyšok je už len história,“ povedal Michael. Zaľúbili sa a "dokonalý partner“ ju plánuje požiadať o ruku. „Každý deň sa musím uštipnúť. Tvrdo pracuje, má hodnoty a ideály, za ktorými si stojí. Som požehnaný, že môžem byť s ňou,“ povedal Michael.

Laine však Michaelovi nič nedlží. Každý deň robí maličkosti, aby mu dokázala, že ho miluje. V chladničke mu necháva milostné kartičky a posiela mu správy o tom, ako je na neho pyšná. Michael dúfa, že fotografie ľuďom pripomenú, že často sú to malé každodenné gestá, ktoré našim partnerom ukážu, ako veľmi ich milujeme a vážime si ich. „V konečnom dôsledku sú vaše činy súdené nie podľa vašich slov, ale podľa toho, čo robíte. Ak má ťažký deň, kúpte jej kvety. Ja ich kupujem Laine každý deň. Malé veci sa sčítavajú,“ zakončil Michael.