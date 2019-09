Po sexe povedal svojej manželke Laure, aby zatvorila oči: Napočítal do 10, urobil jej čosi strašné

Shaun May (34) kázal svoj manželke, aby si zakryla oči. Mladá žena očakávala od svojho manžela vzrušujúce prekvapenie, a tak ho poslúchla. Shaun z anglického mesta Tunbridge Wells začal počítať do desať a potom ju napadol nožom tak brutálne, že zlomil jeho rukoväť.

Laura uviedla, že boli spolu 6 rokov a navzájom sa veľmi ľúbili. Podľa jej slov sa hádali len zriedka a aj to sa pochytili len za to, kto umyje riad. Minulý rok v októbri sa pár vrátil z dovolenky v Kórei a niekoľko dní nato si pred spaním užívali spoločnú večeru, uvádza portál The Sun. Shaun sa v skorých ranných hodinách vybral na prízemie a svojej manželke povedal, že počul hluk.

Neskôr sa vrátil do postele a so svojou manželkou sa milovali, keď jej povedal: „Mám pre teba darček. Čo na to povieš?“ Laura mu povedala, že je veľmi zvedavá. Shaun jej kázal zavrieť oči, čo ona bez váhania urobila. „Povedal mi, aby som si ľahla na chrbát, čo som aj urobila, a položil mi niečo na oči. Myslela som si, že to bol uteráčik," dodala.

Keď svedčila na súde, povedala, že chodil po miestnosti takmer 10 minút. „Potom začal odpočítavať od desiatich ... deväť ... osem ... sedem ... päť ... štyri ... tri ... potom dva ... štyri ... dva .. ... tri. Bola som naštvaná. Urobil to dvakrát alebo trikrát a nikdy sa nedostal na nulu," dodala.

„Toto by malo byť prinajmenšom šteniatko, povedala som mu. Predtým sme sa rozprávali o tom, že si nejaké zaobstaráme, a on mi na to len odpovedal: Nie je to šteňa. Potom bolo len ticho a zrazu som pocítila na ramene tlak. Myslela som, že na mňa hodil nejaké zviera, pretože ma poškriabalo,“ povedala na súde Laura.

„Kričala som: Nemôžem ho dostať preč, nemôžem ho dostať preč! Až neskôr som pochopila a uvedomila si, že to nie je žiadne zviera. Mala som tam niečo podlhovasté. Myslela som si, že to bola nejaká svorka alebo nejaký druh halloweenskej rekvizity, pretože som cítila, ako mi odtiaľ vyteká krv. ´Toto nie je skutočné´, kričala som. A on mi povedal úplne pokojne: ´Toto je skutočné´,“ znejú Laurine slová.

Keď si uvedomila, že ju bodol, Shaun držal dva nože a tvrdil, že sa chce zabiť. Svojej manželke mal povedať, že plánuje zomrieť kvôli obavám zo splácania hypotéky, pretože ho deň predtým prepustili z práce. Shaun zaviezol svoju poranenú manželku do nemocnice, kde povedal personálu, že to bola nehoda a poranila sa sama.

Laura tiež na súde uviedla, že sa v nemocnici rozplakala, keď jej sestra povedala, že zavolali políciu. Pracovníci nemocnice si totiž hneď uvedomili, že utrpela bodnú ranu. „Zdvihol som nôž a namiesto toho, aby som bodol seba, namieril som ho na Lauru,“ zveril sa Shaun dôstojníkovi v nemocnici a spomenul aj jeho pracovné problémy.

34-ročný násilník bol odsúdený za pokus o vraždu. Počas väzby sa stretol so sestrou z psychiatrického oddelenia, ktorá ho opísala ako bystrého a chápavého. Na otázku, čo sa stalo jeho žene, Shaun odpovedal, že išlo o okamih, ktorý ho donútil zamyslieť sa.

Podľa obžaloby Laurine zranenia neboli až také vážne a to len vďaka šťastiu, pretože nôž jej tesne minul životne dôležité tepny. Shaun pripustil, že svoju manželku napadol úmyselne a bol uznaný vinným z pokusu o vraždu.