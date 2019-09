Odvolanie šéfa Činohry SND Vajdičku: Plánujú herci vzburu?

Rozhodne to tak nenechajú! Škandál okolo odvolania šéfa Činohry Slovenského národného divadla Michala Vajdičku (43) naberá na obrátkach.

Herci stoja za svojím doterajším šéfom a celú vec sa rozhodli riešiť. Generálny riaditeľ divadla Vladimír Antala (63) bude mať zrejme za múrmi kultúrneho stánku ešte poriadne rušno. Umelci majú mať stretnutie, na ktorom sa dohodnú, ako budú za Vajdičku bojovať. Vajdička prišiel o flek len tri dni pred spustením novej sezóny. Herci stoja za ním. „Je to katastrofa! Kam sme sa vrátili, do akých čias? Do socializmu? Praktiky, že keď si nepohodlný, tak ťa odstránia?! Keď povieš svoj názor, tak ťa odstránia a umlčia?“ pýtala sa Diana Mórová, ktorá neskrývala rozhorčenie. Členov súboru tak čaká stretnutie.

„Tým, že máme úplný začiatok sezóny, čo pán generálny riaditeľ vedel, ešte sa nestretávame. Hráme až v sobotu v Košiciach. Takže určite už na zájazde v piatok sa stretávame a dohodneme sa. A na základe toho, čo sa deje, budeme viesť vyjadrenia alebo nejaké kroky,“ vysvetlila nám herečka, ktorá je z konania generálneho riaditeľa Antalu veľmi sklamaná. „Samozrejme, nechcel to urobiť počas sezóny, lebo toto sa robí počas leta, keď sa nemôžeme stretnúť a brániť, lebo máme právo na oddych,“ dodala. Divadlo vysvetlilo Vajdičkovo odvolanie svojsky.

„Michal Vajdička bol generálnym riaditeľom oboznámený s dôvodmi odvolania súvisiacimi predovšetkým s nezvládnutím manažérskych povinností, čo bolo opakovane riešené upozorneniami na závažné porušenie pracovnej disciplíny,“ znelo v stanovisku. Vajdička z toho prekvapený nebol. „Čakal som to oveľa skôr, keďže som hlasným kritikom ministerky Laššákovej, ako aj generálneho riaditeľa divadla Antalu. A odôvodnenie, ktoré si vlastne vykonštruovali, lebo legislatíva im to umožňuje, akceptujem,“ reagoval pre Nový Čas. SND už má po novom šéfa Činohry a je ním doterajší dramaturg súboru Peter Kováč.