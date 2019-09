Tínedžer od detstva jedával len párky a čipsy, jeho život je v ruinách: Fatálne následky!

18-ročný Harvey Dyer jedného dňa prišiel za svojou mamou a oznámil jej, že z ničoho nič prestal vidieť na ľavé oko. Ustarostená Kerry James (45) z anglického mesta Gloucester si začala robiť veľké starosti, a tak sa so synom vybrala na vyšetrenie k optikovi. Odtiaľ ich kroky viedli priamo do nemocnice.

Lekári Harveymu vykonali testy a zistili, že všetky hladiny vitamínov a minerálov má extrémne nízke, uvádza portál The Sun. Spočiatku si mysleli, že tínedžer trpí vzácnou chorobu nazývanou Leberova choroba, čo je dedičná porucha zrakového nervu, ktorá spôsobuje stratu zraku. Pravda však bola úplne iná.

Výsledky ďalších testov ukázali, že Harvey oslepol kvôli nesprávnej výžive. Zistili, že chlapec z Bristolu v osemnástich rokoch oslepol, pretože jedol iba párky, hranolky, čipsy, biely chlieb a spracovanú šunku. „Bolo to naozaj ťažké. Je to niečo úplne odlišné a nikto o tomto ešte nepočul. Bol to boj získať pomoc a podporu, ktorú potrebujeme. Harvey si myslí, že jeho život je na konci a nechce už ďalej bojovať. Je to veľmi depresívne,“ znejú slová matky piatich detí.

Kerry vysvetľuje, že Harvey trpí poruchou ADHD a autizmom a to isté nezdravé jedlo jedol od svojich dvoch rokov, pretože kvôli svojej diagnóze nedokázal zjesť nič iné. „Skúšali sme úplne všetko. Bolo to ťažké. Nie je to tak, že by nechcel jesť iné potraviny, to skutočne chcel. Boli sme dokonca aj na klinikách pre poruchy príjmu potravy,“ hovorí Kerry. Tiež tvrdí, že sa mu snažila pomôcť zo všetkých síl a na pomoc si zavolala aj pediatrický tím odborníkov, aby boli pri ňom počas jedenia.

Všetko sa však ešte viac skomplikovalo, keď v októbri 2018 náhle prestal vidieť na ľavé oko. „Jedného dňa vyšiel von a keď sa vrátil, povedal, že už viac von chodiť nebude, pretože nevidí a má strach. Povedala som: ´Nebuď hlupák.´ Teraz sa cítim vinná,“ opisuje zlomové momenty 45-ročná Kerry. Harvey so zrakom nemal nikdy problémy, a tak ho zobrala na vyšetrenie do optiky, kde mu hneď kázali ísť do nemocnice.

Harveymu diagnostikovali poruchu príjmu potravy a je v starostlivosti gastroenterologického tímu v nemocnici v meste Gloucester, kde v súčasnosti čaká na perkutánnu endoskopickú gastronómiu (PEG). Ide o postup, pri ktorom sa trubica zavádza do žalúdka pacienta cez brušnú stenu a cez ňu zabezpečujú príjem potravy. Zronená Kerry sa vyjadrila, že zatiaľ čo Harvey čaká na operáciou, jeho život ako keby stál. A čo je horšie, pomaly prestáva vidieť aj na pravé oko.

„Kvôli jeho zdraviu teraz nerobí vôbec nič. Chce len, aby mu zachránili zrak a mohol aspoň čiastočne vidieť na pravé oko. Nemyslím si, že na ľavé oko ešte niekedy bude vidieť. Pretože lekári ani nevedia, s čím majú dočinenia, liečia ho podľa zaužívaných postupov. Ale pre mňa to je urgentná situácia,“ znejú slová ustarostenej matky, ktorá sa obáva, že Harvey príde aj o sluch.

Rovnaký osud postihol aj chlapca známeho len ako Jake. Pôvodne mu diagnostikovali anémiu, a tak mu pichli vitamínovú injekciu a a kázali mu jesť veľa mäsa a zeleniny. O rok neskôr začal mať chlapec problémy so zrakom a sluchom. Nakoniec mu v 17 rokoch diagnostikovali nutričnú optickú neuropatiu, keď testy ukázali, že má nedostatok vitamínu B12 a nízku hladinu medi a selénu. Jake má teraz 19 rokov, nosí načúvací prístroj a nie je schopný pracovať.