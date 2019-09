Hviezdy vs. nováčikovia v šou Tvoja tvár znie povedome: Známe osobnosti hovoria o nevýhode

Byť favoritom či najznámejším spomedzi súťažnej osmičky neznamená v tejto šou nič.

Koniec koncov, naposledy triumfoval Dárius Koči, ktorý bol pre väčšinu divákov Markízy veľkou neznámou... Ako to dopadne tento rok? Aké sú plusy a mínusy jednotlivých súťažiacich? A čo si oni sami myslia o svojich šanciach v programe Tvoja tvár znie povedome?

Nela Pocisková (28): Nechcem sklamať Otvoriť galériu Nela Pocisková Zdroj: tv markiza Jej meno sa stalo značkou už dávno. Multitalentovaná herečka, speváčka a tanečnica sa v šoubiznise pohybuje, odkedy v štrnástich dostala veľkú úlohu v muzikáli Neberte nám princeznú. Jej raketovú televíznu kariéru odštartoval seriál Ordinácia v ružovej záhrade a diváci si ju zrejme najviac spájajú s postavou Niny Dolinskej v markizáckom Búrlivom víne. V poslednom čase sa venovala najmä materským povinnostiam a popri dvoch malých deťoch bude táto šou pre ňu veľký „zaberák“.

Výhody:

- Pravdepodobne najlepšia speváčka z tejto zostavy.

- Výborné tanečné schopnosti, ktoré vo víťaznom štýle predviedla aj v Let´s Dance.

- Veľká fanúšikovská základňa.

Nevýhody:

- Ľudia majú od nej príliš vysoké očakávania.

- Má menšiu šancu prekvapiť.

Čo na to Nela?

„Všetci to máme rovnako ťažké, pretože naozaj makáme, aby sme podali čo najlepší výkon. Ale keďže mňa ľudia poznajú aj ako speváčku, majú isté očakávania a ja cítim o to väčšiu zodpovednosť a trému, aby som ich nesklamala.“

Pavol Topoľský (58): Chcem zabaviť seba aj divákov Otvoriť galériu Pavol Topoľský Zdroj: tv markiza

Jeho meno a tvár poznajú televízni, filmoví aj divadelní fanúšikovia – účinkoval v seriáloch Priateľky, Susedia či Panelák, vo fi lmoch V zajatí lásky i Chodník cez Dunaj. Legendárny sa stal aj prepožičaním hlasu doktorovi Frasierovi Cranovi v seriáli Frasier. V divadle Nová scéna ho momentálne môžete vidieť v predstaveniach Cyrano z predmestia aj Rozum a cit.

Výhody:

- Je výborný v komických polohách.

- Pozná ho aj staršia generácia.

- Má muzikálové skúsenosti, čo je v tomto programe základ.

Nevýhody:

- Menej tvárny ako „neokukaní“ mladí herci.

- Tanečné čísla môžu byť problém.

Čo na to Pavol?

„My ,okukané‘ tváre to budeme mať v tejto šou možno trošku ťažšie, pretože už nemôžeme divákov tak prekvapiť. Každopádne to beriem ako zábavnú šou a nerozmýšľam nad tým, kto zvíťazí. Mojím cieľom je zabaviť seba aj divákov, to bude najväčšie víťazstvo.“