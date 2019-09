Pápež meškal na pravidelnú modlitbu Anjel Pána: Zasekol sa vo výťahu

Pápež František v nedeľu meškal na pravidelnú modlitbu Anjel Pána. Ako neskôr vysvetlil pútnikom čakajúcim na Námestí sv. Petra vo Vatikáne, zasekol sa vo výťahu, z ktorého ho potom vyslobodili hasiči.

"Musím sa ospravedlniť za meškanie. Uviazol som na 25 minút vo výťahu - došlo k výpadku elektriny, ale potom prišli hasiči," informoval 82-ročný pápež a požiadal pútnikov, aby zasahujúcich hasičov ocenili potleskom.

Talianske televízne siete, ktoré vysielajú modlitbu Anjel Pána v priamom prenose, v čase čakania na pápeža prišli s obavami, že bezprecedentné sedemminútové oneskorenie môže byť spôsobené jeho zdravotnými problémami. Pápež sa však napriek pokročilému veku stále teší celkom dobrému zdraviu, i keď v mladosti prišiel o časť pľúc a občas na výraze jeho tváre badať, že má ischiatické bolesti.

Podľa agentúry AFP ide zrejme o prvý prípad, keď duchovný vodca 1,2 miliardy katolíkov na svete uviazol vo výťahu.

Pápež vyzval ľudí, aby kvôli ochrane klímy zmenili svoj životný štýl a návyky

Pápež František v nedeľu vyzval ľudí na celom svete, aby zmenili svoje každodenné návyky, prispeli tak k zastaveniu zmeny klímy a súčasne aj vyvinuli tlak na lídrov sveta, aby konali "skôr, ako bude neskoro". Obsah pápežovho príhovoru k pútnikom zhromaždeným na Námestí sv. Petra vo Vatikáne korešpondoval s dnešným Svetovým dňom modlitieb za starostlivosť o stvorenie.

Pápež v ňom upozornil, že "sme vytvorili klimatickú krízu, ktorá vážne ohrozuje prírodu a život, vrátane nášho vlastného". Apeloval, že "je čas sa zamyslieť nad naším životným štýlom a našou každodennou voľbou, pokiaľ ide o jedlo, spotrebu, cestovanie, využívanie vody, energie a iných materiálnych dobier". Upozornil, že toto rozhodovanie človeka je často bezohľadné a škodlivé.

František, ktorý sa počas svojho pontifikátu angažuje aj za ochranu životného prostredia, vyzval ľudí zmeniť a zjednodušiť svoj životný štýl a konať zodpovednejšie. Dodal, že túto svoju prosbu adresuje "každému členovi ľudskej rodiny". Apeloval tiež na vlády sveta, aby preukázali "politickú vôľu" a podnikli razantné kroky v záujme riešenia problémov súvisiacich so zmenou klímy. Podľa pápeža nastal čas vzdať sa závislosti od fosílnych palív.

S týmito výzvami pápež prišiel na úvod niekoľkých dní modlitieb kresťanov za zvýšenie povedomia politikov a verejne činných osôb o znečisťovaní životného prostredia a využívaní prírodných zdrojov. Okrem toho na 1. septembra pripadá aj Svetový deň modlitby za starostlivosť o stvorenstvo, ktorý katolícka a pravoslávna cirkev slávia spoločne.

František uviedol, že na summite OSN o zmene klímy, ktorý sa bude konať koncom tohto mesiaca v New Yorku, by vlády štátov sveta mali prejaviť zodpovednosť a politickú vôľu v podobe prijatia drastických opatrení, aby čo najrýchlejšie dosiahli nulové emisie skleníkových plynov a obmedzili priemerný nárast globálnej teploty v súlade s parížskou dohodou o klíme. Pápež na záver vyzval spoločne sa modliť za to, aby "nám Boh dal odvahu konať dobro bez toho, aby sme čakali, kým s tým začne niekto iný, alebo keď už bude príliš neskoro".