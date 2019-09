Slovenky čaká zápas o všetko: Talianky sebavedomo rozprávajú o medailách

Najprv štyri suverénne víťazstvá, potom trochu prekvapujúce zakopnutie s Poľkami.

Úradujúce vicemajsterky sveta Talianky napriek tomu patria k horúcim kandidátkam na celkový triumf na majstrovstvách Európy vo volejbale žien. Najprv však musia v osemfinále prekonať domácu - slovenskú prekážku. Zo slov ich trénera Davida Mazzantiho sa po príchode do Bratislavy dal vybadať rešpekt k najbližšiemu súperovi.

"Slovensko bude pre nás výzva, súpera rozhodne nemôžeme podceniť. Domáce hráčky majú dobrý servis. Môj krajan Marco Fenoglio ich určite na zápas výborne pripraví. Recept na úspech? Sústrediť sa na svoju hru a nič nenechať na náhodu," uviedol Mazzanti pre tlačový servis SVF. Na pripomenutie, že slovenské hráčky bude dopredu hnať 5-tisícová kulisa Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Mazzanti zareagoval: "Keď hráte dobre, vnímate iba to. Keď sa nedarí, vnímate aj fanúšikov, ktorí sú proti vám. Ako som spomínal, musíme sa sústrediť na seba a predviesť náš najlepší volejbal." Obozretnosť prejavil aj pri otázke o ambíciách jeho tímu na šampionáte. "Radi by sme získali niektorú z medailí, ale to isté chce minimálne ďalších päť družstiev. Verím, že po nedeli budeme pokračovať v našej jazde," uzavrel 42-ročný Mazzanti.

Kapitánkou talianskeho družstva na ME 2019 je Cristina Chirichelllová. Svoju krajinu reprezentovala už na dvoch svetových šampionátoch aj olympijských hrách v Riu de Janeiro. Bola členkou strieborného tímu na MS 2018 v Japonsku. "Očakávam vyrovnané stretnutie. Štadión bude určite plný, proti nám teda budú stáť nielen súperove hráčky, ale aj ich fanúšikovia. Sme na to pripravené a chceme zvíťaziť. Ja osobne som zápasy Slovenska nevidela, ale náš realizačný tím si ich určite naštudoval a ešte si ich podrobne zanalyzujeme," uviedla Chirichellová.

Je to už desať rokov, čo Talianky vyhrali majstrovstvá Európy v Poľsku a odvtedy zatiaľ márne bojujú o cenný kov na kontinentálnom šampionáte. "Taliansko čaká na medailu veľmi dlho, uvedomujeme si to. Preto chceme ísť za svojím snom, ktorým je zlato," doplnila Chirichellová.

Osemfinálový súboj ME 2019 vo volejbale žien Slovensko - Taliansko odohrajú na ZŠ Ondreja Nepelu v Bratislave v nedeľu 1. septembra so začiatkom o 18.00 h.