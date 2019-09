Skvelý výkon Slovenky Kužmovej: Tenistka sa na US Open prebojovala už do osemfinále

Slovenská tenistka Viktória Kužmová s Bieloruskou Alexandrou Sasnovičovou postúpili do osemfinále štvorhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

V sobotňajšom stretnutí 2. kola vyradili americkú dvojicu Whitney Osuigweová, Taylor Townsendová 6:4, 6:2. Ďalšími súpermi slovensko-bieloruského páru budú Američanka Danielle Rose Collinsová hrajúca po boku Austrálčanky Ellen Perezovej. Ženy - štvorhra - 2. kolo: Viktória KUŽMOVÁ, Alexandra Sasnovičová (SR/Biel.) - Whitney Osuigweová, Taylor Townsendová (USA) 6:4, 6:2