Hviezda Interu už má toho dosť: Škriniarov spoluhráč podal žalobu na vlastný klub

Argentínsky futbalista Mauro Icardi zažaloval svoj tím Inter Miláno. Žiada 1,5 milióna eur odškodné a chce, aby mu umožnili návrat do kádra.

Dvadsaťšesťročný útočník sa dostal do konfliktu s Interom v januári počas rokovaní o novej zmluve. V tom čase tvrdil, že má zranené koleno, hoci lekárske nálezy nič neodhalili. Nový tréner Antonio Conte oznámil, že s ním už nepočíta. Icardimu už zobrali jeho číslo deväť a pridelili ho Romeluovi Lukakuovi. Nemohol sa tiež zúčastniť reklamných kampaní a špecializovaných tréningov pre útočníkov. "Nie je to otázka peňazí. Ide o to, aby sa Icardi stal integrálnou súčasťou mužstva," povedal podľa AP jeho právnik Giuseppe Di Carlo.

O možnosti jeho návratu ale nechce počuť tréner Antonio Conte. "Rozprávali sme o tomto probléme osem mesiacov a už sa tým nemienim zaoberať. Momentálne nás už v šatni nič nevyrušuje. My sme urobili všetko tak korektne, ako sa len dalo," vyhlásil podľa agentúry AFP. Icardi je súčasťou kádra Interu Miláno od roku 2013, kedy prestúpil zo Sampdorie Janov. V 188 zápasoch strelil 111 gólov.