Obrovská tragédia: Po havárii na okruhu zahynul mladý pretekár (†22)

Pretekár formuly F2 Anthoine Hubert podľahol zraneniam, ktoré utrpel v sobotňajšej nehode, potvrdila Medzinárodná automobilová federácia (FIA).

Anthoine pretekal v sobotu na okruhu Spa-Francorchamps. Podľa f1.sk vrazil pri výjazde z Raidillonu do bariér pri pravej strane trate. Odtiaľ ho to odrazilo do dráhy pretekára Juana Manuela Correu, ktorý doňho vrazil v plnej rýchlosti.

K nehode došlo o 17:07, Anthoine zomrel na následky zrážky o hodinu a pol neskôr. Correov stav je stabilizovaný.

Hele heftige crash tijdens F2 in Spa. — Marcel van Leest (@ThomasRutger) 31. augusta 2019

Anthoine mal iba 22 rokov a bol považovaný za veľký talent. Nachádzal sa na ôsmom meiste predbežného poradia a mal nazbieraných 77 bodov.