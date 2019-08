Danko rokoval s predsedami parlamentov Rakúska a ČR: Európa už nikdy nesmie byť rozdelená

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko sa zúčastnil pracovného stretnutia s predsedami českého a rakúskeho parlamentu na rakúskom zámku Grafenegg.

Nosnými témami trilaterálneho rokovania bola budúcnosť Európy po brexite a posilnenie medziparlamentnej spolupráce. Predseda NR SR Andrej Danko, predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Radek Vondráček a predseda Národnej rady Rakúskej republiky Wolfgang Sobotka neformálnou diskusiou nadviazali na parlamentnú dimenziu Slavkovského formátu, ktorej prvé stretnutie sa konalo vlani v českom Kroměříži.

"Teší ma, že my traja udržiavame priateľské stretnutia a vzťahy. Toto stretnutie je klasickým stretnutím Slavkovského formátu, kde si jednak vymieňame informácie o fungovaní parlamentov, ale aj o našich vzťahoch s európskym parlamentom. Okrem toho si vymieňame informácie o legislatívnych iniciatívach. Zaoberali sme sa oblasťou spoločného etického kódexu, bavíme sa o rokovacích poriadkoch. Je veľmi dôležité, aby predsedovia parlamentov komunikovali a vymieňali si skúsenosti," vyzdvihol význam stretnutia šéf parlamentu Danko.

Na rokovaní sa lídri národných zhromaždení venovali viacerým témam. Tou nosnou však bolo pripomenutie si pádu Železnej opony v roku 1989. "Naše dnešné stretnutie vnímam ako pripomienku toho, čo sa stalo pred 30-timi rokmi. Ale zároveň by sme mali hľadieť do budúcnosti," vysvetlil hostiteľ Wolfgang Sobotka. "To, čo sa dialo v Európe pred niekoľkými desiatkami rokov nech slúži ako memento. Európa už nikdy nesmie byť rozdelená. Kým takéto stretnutie pred 30-timi rokmi bolo nemysliteľné, dnes môžeme slobodne cestovať a stretávať sa," doplnil Danko.

Okrem minulosti rezonovala aj súčasnosť. Predsedovia parlamentov rozoberali aktuálnu situáciu ohľadom brexitu a takisto aj rozširovanie Európskej únie. "Stredná Európa je srdcom Európy. My sme budúcnosť Európy, to znamená, že tá naša stabilita a triezve názory by mali byť v Európe vypočuté," opísal šéf českého parlamentu Radek Vondráček. "Musíme začať vstupné rokovania s východnou Európou. Som presvedčený, že Západný Balkán by bol pre EÚ obrovským prínosom," uzavrel Danko.