Chelsea ani Manchester United doma nevyhrali, Dúbravka inkasoval jeden gól

Futbalisti Manchestru United nebodovali naplno v Premier League už v treťom zápase za sebou. Po úvodnom triumfe nad Chelsea (4:0) remizovali s Wolvesom (1:1), prehrali s Crystal Palace (1:2) a v sobotňajšom stretnutí 4. kola opäť získali len bod, keď na pôde oslabeného Southamptonu uhrali výsledok 1:1.

Hostia sa ujali vedenia už v 10. minúte zásluhou mladíka Daniela Jamesa a aj v ďalšom priebehu mali navrch, no nedokázali premeniť svoje šance. Southampton nevystrelil na bránku v úvodnom polčase ani raz, no v 58. minúte nacentroval Kevin Danso loptu do šestnástky a Jannik Vestergaard hlavou vyrovnal. United hrali od 73. minúty proti desiatim, keďže Danso videl druhú žltú a automaticky červenú kartu, ale početnú výhodu nevyužili. Po štyroch dueloch tak majú na konte len päť bodov, Southampton má o jeden menej.

Nevyhrala ani Chelsea. Na vlastnom ihrisku síce viedla po prvom polčase 2:0 zásluhou dvoch zásahov Tammyho Abrahama, no v 46. minúte znížil Callum Robinson a v 89. si dal vlastný gól Kurt Zouma.

Úlohu favorita potvrdili hráči úradujúceho majstra z Manchestru City, ktorí doma zdolali Brighton & Hove Albion poľahky 4:0. Dva góly zaznamenal kanonier Sergio Agüero, po jednom pridali Kevin de Bruyne a Bernardo Silva. Newcastle, v bránke so slovenským reprezentantom Martinom Dúbravkom, remizoval s Watfordom 1:1.

Southampton - Manchester United 1:1 (0:1)

Góly: 58. Vestergaard - 10. James, ČK: 73. Danso (South.)



Crystal Palace - Aston Villa 1:0 (0:0)

Gól: 73. Ayew, ČK: 54. Trezeguet (Villa)



Chelsea FC - Sheffield United 2:2 (2:0)

Góly: 19. a 43. Abraham - 46. Robinson, 89. Zouma (vl.)



Leicester City - AFC Bournemouth 3:1 (2:1)

Góly: 12. a 73. Vardy, 41. Tielemans - 15. Wilson



Manchester City - Brighton & Hove Albion 4:0 (2:0)

Góly: 2. De Bruyne, 42. a 55. Agüero, 79. B. Silva



Newcastle United - Watford FC 1:1 (1:1)

Góly: 41. Schär - 2. Hughes

/Dúbravka za domácich celý zápas/



West Ham United - Norwich City 2:0 (1:0)

Góly: 24. Haller, 56. Jarmolenko