Izraelčan obvinený z terorizmu študoval v Košiciach: Šokovaní spolužiaci prehovorili o Aminovi

Šokujúce odhalenie! Mladík, ktorého v Izraeli obvinili spolu s komplicom z podpory džihádistickej organizácie Islamský štát (IS), študoval medicínu v Košiciach.

V septembri by mal nastúpiť do 4. ročníka. Podľa izraelskej bezpečnostnej agentúry Amin Yassin (22) ovládal zbrane aj základy výroby bômb. Spolužiaci z Lekárskej fakulty ho však poznali ako študenta s dobrými výsledkami. A hoci bol skôr uzavretý a bližšie vzťahy udržoval len s Arabmi, hovoria o ňom ako o sympaťákovi.

Preto ich udalosti spred niekoľkých dní šokovali. „Správa, že má byť cvičený terorista, zaskočila mňa i ostatných spolužiakov. Viem, že ako študent sa učil dobre. Svojím správaním na seba nepútal pozornosť a bol uzavretejšej povahy. Všeobecne však pôsobil uvoľnene a bol sympaťák,“ povedal pre Nový Čas Aminov spolužiak pod podmienkou anonymity. Prezradil, že sa s ním rozprával aj o tom, odkiaľ pochádza.

„V tomto bol otvorený, svoj pôvod neskrýval. Netajil, že je moslim. Nikdy by mi ale nenapadlo, že by sa radikalizoval,” opísal Košičan svoju skúsenosť s obvineným študentom. Podľa neho Izraelčan rozhodne nebol diskotékový typ. „Keď do médií uniklo, čoho sa dopustil, bavili sme sa o tom so spolužiakmi. Zhodli sme sa, že nikto z nás ho nevidel ani nestretol v mestských podnikoch, baroch alebo na diskotéke. Priatelil sa vyslovene len so svojimi arabskými kamarátmi,“ dodal.

O stanovisko sme požiadali aj Lekársku fakultu UPJŠ Košice, kde arabský mladík študoval. „Každého zahraničného študenta preveruje pred udelením súhlasu na pobyt cudzinecká polícia a vysoká škola nenesie zodpovednosť za konanie študentov mimo výučby,“ uviedla hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová. Hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka reagoval, že polícia štandardne preveruje všetky osoby z tretích krajín a to nielen tie, ktoré tu chcú študovať. „Ide však o štandardný postup, ku ktorému sa bližšie vyjadrovať nebudeme,“ uzavrel.

Majú teroristický výcvik?

Šokujúce je, že Amin Yassin spolu s komplicom Alim al-Aroushom (28) boli už v minulosti zatknutí pre pridruženie sa k ISIS. V súčasnosti obaja čelia obvineniu z podpory teroristickej organizácie, kontaktu s cudzím agentom a absolvovania výcviku teroristov, ako aj sprisahania s cieľom páchať teroristický útok. Podľa izraelskej bezpečnostnej agentúry Shin Bet dvojica disponovala desiatkami súborov súvisiacich s ISIS, vrátane školiacich videí o zbraniach a výbušninách.

Spiaci agenti žijú bežný život

Rudolf Rudohradský, odborník na teroristické hrozby

- Keď teroristi nasadzujú človeka, fungujú ako spiaci agenti a žijú bežný život. V prípade povolania sa z nich stáva z minúty na minútu iný človek. Týmto spôsobom teroristi fungujú, aby mali stále niekoho v zálohe.