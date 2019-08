Medzinárodný filmový festival v Benátkach: Krásky ukázali aj to, čo malo ostať skryté

Benátky opäť ožili! Odštartoval tam totiž 76. ročník najstaršieho filmového festivalu na svete. Na červený koberec sa prišli predviesť stovky slávnych hercov, herečiek, spevákov, ale i modeliek.

Práve modelky patrili na otvorení medzi najlepšie oblečené dámy. Else Hosk (30) a Candice Swanepoel (30) presvitali spod obtiahnutých šiat bradavky a muži sa za nimi len tak otáčali.

Candice Swanepoel (30) 10/10

V jednoduchosti je krása a modelka to dobre vie. Candice, ktorá je dvojnásobnou mamou, má dokonalú postavu, ktorú nechala vyniknúť v obtiahnutej róbe. V kombinácii s jemným make-upom a ulízaným drdolom bola za kráľovnú večera.

Elsa Hosk (30) 10/10

Švédskej modelke čierna farba nesmierne pristane a je si toho vedomá. V zaujímavých šatách, ktoré odhaľovali jej vypracované bruško, doslova žiarila. Jemné šperky umocnili dojem rozprávkovej víly.

Francesca Giuliano (35) 4/10

K najhoršie oblečeným ženám patrila modelka kyprých tvarov Francesca. Na filmový festival zvolila vyzývavé šaty, ktoré odhaľovali viac, než by sa na takúto udalosť patrilo. Ani decentný mejkap a pekne upravené vlasy nezmenili to, že pôsobila vulgárne.

Scarlett Johansson (34) 8/10

Aktuálne najlepšie platená herečka sa na filmovom festivale ukázala v červených obtiahnutých šatách, ktoré jej postave nesmierne lichotili. Na rozdiel od svojich kolegýň mala bradavky pod šatami skryté, ukazuje ich len vo filme.

Filmový festival

*Najstarší filmový festival na svete.

*Trvanie: 28. 8. 2019 – 7. 9. 2019

*Tento ročník sprevádza viacero škandálov. Viacerým sa nepáči, že novinka J’accuse od režiséra Romana Polanskeho (86) je nominovaná do Hlavnej súťaže o Zlatého leva. Režisér je totiž obvinený zo sexuálneho zneužívania. Trestu unikol, pretože sa usadil vo Francúzsku. Festivalu sa preto nezúčastní, lebo by bol vydaný do USA.

*Festivalu sa vyčíta aj to, že opäť aj tento rok je malé zastúpenie filmov od žien.