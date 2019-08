Zarážajúce priznanie čerstvého otecka Šmahela: Nie je žiadny pracháč, fitnesák má obrovskú sekeru

Kto by si myslel, že je boháč, ten by sa mýlil. Fitnesák Martin Šmahel (36) je známy nielen z televíznej obrazovky, ale aj z obálok časopisov či magazínov.

Ako však priznal, do vrecka sa mu za to dukáty nesypú tak veľmi, ako by si možno prial. Známa tvár sa tak musí poriadne obracať aj kvôli svojej druhorodenej dcérke, ktorá sa narodila predčasne a stále je hospitalizovaná v nemocnici. Vrásku na čele mu tak nespôsobuje len stav jeho milovanej Emky, ale aj finančné záväzky, ktoré mu visia na krku. Šmahel otvorene priznal, v akom nelichotivom stave je jeho majetok!

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Keď sa povie celebrita, väčšina ľudí si predstaví boháča, ktorý sa topí v peniazoch. Pre hŕstku našich známych tvárí to aj platí, keďže kráľovsky zarábajú na každú stranu vďaka filmovačkám, veľkým šou, reklamám, či rôznym spoluprácam so známymi značkami. U niektorých celebrít to však až také ružové nie je a musia sa poriadne obracať. To zrejme platí aj o fitnesákovi Šmahelovi, ktorého bankové konto asi nie je také, ako by si prial.

„Nemám často možnosť baviť sa s ľuďmi mimo šoubiznisového sveta o finančných záležitostiach, a vy tiež nemáte informácie o tom, ako to funguje, tak vám to poviem,“ začal svoje veľké priznanie Šmahel. Vyzerá to tak, že chcel sympatický Martin verejnosti otvoriť oči a vysvetliť, ako to vlastne so zárobkami známych tvárí v reále skutočne je. „Nedostávame žiadne peniaze, keď sa objavíme v nejakom časopise. Ani na titulke (u nás je to považované za česť zdobiť svojou tvárou obálku). Rozhovory nie sú honorované, ani bulvárne, ani odborné články. Za fotenie do časopisov, denníkov alebo online novín nemáme žiadny príjem. Keď nás uvidíte v televízii v rozhovoroch, ilustračných záberoch alebo niekde v spoločnosti, nedostávame za to platené,“ vysvetlil Martin, ktorý išiel s pravdou von kvôli ľuďom, čo mu píšu. „Nemám čo skrývať, preto nemám problém povedať, ako na tom som. Povedal som to kvôli ľuďom, ktorí priamo či nepriamo závidia, a ľuďom, ktorí mi píšu a žiadajú finančnú pomoc. Verím, že moje vyjadrenie môže trochu poopraviť názor alebo pohľad na ľudí, ktorí sú v médiách," priznal pre Nový Čas Šmahel.

Dlhuje bankám

Pekné peniaze, ktoré si Šmahel za uplynulé roky zarobil v markizáckej relácii O desať rokov mladší či v reality šou rovnakej televízie, sa už zrejme rozkotúľali. Martin bez okolkov priznal ako je na tom. „Všetko je to neplatená súčasť nášho života, akási podpora vzťahu s vami - našimi divákmi. Honorár dostávame len za prácu. Na margo toho doplním, že môj majetok je defacto v mínuse 186-tisíc eur,“ napísal Martin a dodal: „Zdanie niekedy klame, internet často zavádza a realita býva väčšinou iná ako fikcia.“

Ako však Novému Času priznal, úver ktorý si zobral v januári tohto roka investoval do podnikania. „Podnikám, robím to okrem moderovania a seminárov o zdravej výžive. Na Slovensko privážame rastlinné potraviny a zásobujeme veľa obchodov so zdravou stravou. Nedá sa to porovnať s moderovaním, to je moja srdcovka, ale toto je niečo, čo v sebe nesie odkaz,“ priznal Martin, ktorý chce podporiť myšlienku, aby pre náš tanier nemuseli trpieť zvieratá.

Neuživí ho to

Napriek tomu, že fitnesák investoval do podnikania desiatky tisíc eur, ziskový nie je a bez televíznych projektov, by to, zdá sa, utiahol len ťažko. „Absolútne ma to neuživí. Momentálne viac investujeme ako zarábame. Nemám však veľké oči, ale verím, že po čase sa dostaneme na nulu. Je to náročné, riešia to pôžičky a úvery,“ dodal na záver.

Pre Šmahela je napriek všetkému momentálne číslo jedna jeho rodina. Len pred dvomi mesiacmi prišla na svet dcérka Emka už v šiestom mesiaci tehotenstva a vážila iba 800 gramov. Je však veľká bojovníčka a podľa slov Martina stále napreduje a priberá.