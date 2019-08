Natália Hejková v Sieni slávy svetového basketbalu: Mužskí kolegovia ju podceňovali!

Historický okamih. Aj slovenský basketbal má svojho zástupcu v Sieni slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).

Stala sa ňou trénerská legenda Natália Hejková (65), ktorú vybrali spomedzi 150 kandidátov z celého sveta! Tejto pocty sa dočkala v Pekingu v predvečer začiatku svetového šampionátu mužov.Toľko úspechov ako ona, nemá nik na svete. Pritom keď začínala, nemala to jednoduché... Trénovať začala v roku 1987 a vtedy to na Slovensku nerobila žiadna ženaprezradila vyštudovaná právnička, ktorá sa však k paragrafom nik­dy nedostala. Keď jej neznámy hlas oznamoval, že bude zaradená do Siene slávy FIBA, ukázala svoj pragmatizmus.prezradila Hejková, ktorá okrem množstva úspechov zažila aj veľkú krivdu.Hoci so Slovenkami vybojovala olympijskú miestenku do Sydney 2000, pre vzťahové problémy s vedením slovenskej federácie sa účasti vzdala. Olympijský štart i medailu potom zažila o osem rokov neskôr v službách ruského basketbalu.