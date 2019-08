Všetko mohlo byť inak: Slovan delili od zápasu s Manchestrom milimetre

Futbalový Slovan Bratislava delili od zápasov s Manchestrom United milimetre!

Bývalý portugalský obranca Paulo Ferreira mal pri monackom žrebe skupín Európskej ligy pred sebou už len dve loptičky. Ako prvú však vytiahol tú s menovkou slovenského majstra, ktorý tak v K-skupine narazí na istanbulský Besiktas, portugalskú Bragu a anglický Wolverhampton Wanderers.

„Čaká nás atraktívna skupina. Jedna z najnáročnejších, ktoré žreb priniesol. Na súperov sa pripravíme čo najlepšie a už sa tešíme na ďalšie výzvy. Pre hráčov i celý klub je výborné, že sa opäť môžeme porovnávať s najlepšími, vďaka čomu sa môžeme neustále posúvať dopredu a zlepšovať sa,“ vyhlásil pre klubovú stránku tréner Ján Kozák mladší.

Slovan je tretí raz v skupinovej fáze Európskej ligy. Doteraz zarobil 3,7 milióna eur. K nim môže teoreticky pridať ďalších 4,4 milióna. To by musel vyhrať všetkých šesť zápasov, čo by znamenalo prvenstvo v skupine. „Je to už úplne iný level, na aký sme boli doteraz zvyknutí. Každý z nás mal nejaké prianie. Pre mňa bolo zaujímavé Porto. Asi všetci vedia kvôli čomu. Aj v skupine chceme dosiahnuť dobré výsledky a pokúsime sa získať čo najviac bodov,“ podotkol reprezentačný brankár Dominik Greif.

Bulharský kapitán tímu Vasil Božikov označil súperov v skupine za silných. „Viacerí z nás chceli hrať proti klubu z Anglicka. Nemáme Arsenal či Manchester United, no aj Wolverhampton je veľmi silný a určite bude atraktívny aj pre našich fanúšikov. Tešíme sa na skvelé konfrontácie.“

Za víťazstvo v zápase ........570 000 €

Za remízu .........................190 000 €

Za víťazstvo v skupine ......1 000 000 €

Za 2. miesto v skupine ......500 000 €

Za postup zo skupiny ........500 000 €

Program belasých:

19.9.: SLOVAN - Besiktas

3.10.: Braga - SLOVAN

24.10.: SLOVAN - Wolverhampton

7.11.: Wolverhampton - SLOVAN

28.11.: Besiktas - SLOVAN

12.12.: SLOVAN - Braga