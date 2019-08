Žiaci zasadnú do lavíc o dva dni: Učitelia už finišujú s prípravami na prvý školský deň

Makali naplno! V pondelok sa po celom Slovensku rozozvučí prvé zvonenie v tomto školskom roku. Niektoré školy počas prázdnin usilovne opravovali, inde robili len malé úpravy.

V týchto dňoch však už všade ladia detaily a chystajú výzdobu tried na prvý deň. Do lavíc totiž zasadnú okrem ostrieľaných žiakov aj tisícky prváčikov, pre ktorých pripravujú zaujímavý program aj užitočné darčeky.

Chystali učebnice

ZŠ Nová Dedinka - Senec

Na príchod školákov sa pripravovali aj v základnej škole v Novej Dedinke. Starostlivo upratovali triedy, šatne aj spoločné priestory a finušijú s rekonštrukciou jedálne, ktorú pre vyšší počet žiakov museli trochu zväčšiť. V triedach vyzdobili nástenky, vyrovnali lavice, pripravili učebné pomôcky a naaranžovali kvetiny. Učiteľky na tabuľu navyše napísali priania pre svojich žiakov, aby vstúpili do nového školského roku úspešne.

Čistili triedy

ZŠ Hroncová - Košice

V základnej škole Hroncová v Košiciach v posledných dňoch upratovali triedy, robili nástenky, umývali okná a triedili učebnice, ktoré pripravovali pre žiakov. Učiteľský zbor sa zároveň stretol a dohodol na tom, čo budú v prvý školský deň robiť a kedy pustia deti domov. Na Hroncovej chýba už len niekoľko krokov k tomu, aby bolo všetko tip-top.

Pripravovali pomôcky

ZŠ Maximiliána Hella - Štiavnické Bane Otvoriť galériu V škole v Štiavnických Baniach dostali do daru školské tašky z Číny. Zdroj: kil

V škole v Štiavnických Baniach neďaleko Banskej Štiavnice už stihli vyzdobiť všetky triedy. Ide o prvú základnú školu na svete, kde sa vyučuje povinný predmet sokoliarstvo. „Robíme všetko, aby deti prišli do prostredia, kde sa budú cítiť dobre. Pani učiteľky robia v triedach nástenky,“ povedal Pavel Michal, riaditeľ školy. Tento rok im pribudla jedna povinnosť, aj keď tá je veľmi príjemná. Z Číny dostali školské tašky aj s pomôckami, ktoré teraz chystajú pre prváčikov. „Boli u nás asi pre pred 2 rokmi a veľmi sa im páčili naše vyučovacie metódy, prístup a aj celá škola. Verím a dúfam, že to bude pravidelné a našich prváčikov budú čakať v prvý školský deň školské tašky a takisto aj pomôcky, ako to bolo v minulosti,“ dodal Michal.