Kocianová na finále prestížnej modelingovej súťaže hviezdila: Úspech po rozchode s finančníkom

Galavečer ako z rozprávky. Španielska sála pražského hradu otvorila svoje brány prestížnej modelingovej súťaži Schwarzkopf Elite Model Look, ktorej sa písalo už je 28-me pokračovanie.

Jej riaditeľ Saša Jány privítal na tomto prestížnom podujatí stovky hostí, ako aj početnú porotu, ktorá vyberala nové tváre do sveta modelingu nielen z Čiech, ale aj zo Slovenska. Ambasadorkou sa stala topmodelka Daniela Peštová, po boku ktorej stála aj dlhoročná tvár Elite Model Look, ktorá túto súťaž v roku 2006 aj vyhrala a to modelka Michaela Kocianová (30).

Kráska Michaela Kocianová sa objavila na veľkolepom finále prestížnej modelingovej súťaže nielen ako jedna z tvárí, ktorá je s týmto projektom spojená dlhé roky, ale aj v úplne novej polohe. Ako Miška priznala, svoje sily spojila s tureckou kamarátkou a spoločne navrhli novú kolekciu módneho oblečenia, ktorá sa objavila aj na úvodnej módnej prehliadke tohto večera. Nádejné modelky tak predviedli modely, ktoré vytvorila naša supermodelka, ktorá pochádza z Trenčína.

„Som poctená, že ja a moja patnerka Farah, môžeme uviesť našu kolekciu. Ďakujem mojej Elite rodine, ktorá vo mňa verila a dala mi šancu obliecť naše úžasné finalistky pre rok 2019,“ vyznala sa šťastná Kocianová, ktorá sa neskôr sama objavila na pódiu. Počas večera bola totiž predstavovaná, ako jedna z najúspešnejších tvarí tohto projektu a za veľkého potlesku sa s noblesou prešla po nablískanom pódiu.

Úspech nie je všetko

Ako vyslankyňa krásy sa objavuje na titulkách prestížnych magazínov. No tak ako sa jej darí v pracovnom živote, to také ružové v súkromnom nie je. S majetným finančníkom z Londýna Arranom totiž už niekoľko mesiacov nežije. Miška žila dlhé roky v New Yorku, odkiaľ sa presťahovala do Londýna za svojím priateľom Arranom Yentobom.

Pár tvorili niekoľko rokov, avšak už pár mesiacov po ňom na jej sociálnych účtoch, kde je modelka veľmi aktívna, nie je ani chýru, ani slychu. Pošuškávaniu o konci ich románika je však koniec. Michaela odtajnila, ako to medzi nimi naozaj je. „Už tri mesiace spolu nie sme, dali sme si prestávku. Možno dlhšiu, neviem. Uvidím, čo bude ďalej,“ priznala farbu modelka, ktorá je však jednou nohou stále v Londýne u svojho expriateľa. „Väčšinu vecí mám stále v Londýne, lebo stále som na cestách,“ povedala Blesku.

Tá už svoje 30-te narodeniny oslavovala na Slovensku v spoločnosti kamarátov bez svojho frajera, čo nadvihlo obočie viacerým zainteresovaným. Ako sa však zdá, Michaela teraz nemá na riešenie ľúbostného života mnoho času, keďže sa pustila do navrhovania oblečenia. „Nikoho nemám, asi ten pravý na mňa ešte len niekde čaká,“ uzavrela Kocianová.