Prezidentka Čaputová vo Viedni: V období totality bolo pre nás Rakúsko pohľadom na slobodný svet

Rakúsko bolo v období totality pre Slovákov nádejou, že slobodný svet za ostnatým drôtom existuje.

Preto je povinnosťou slobodu si chrániť. Na prvej oficiálnej návšteve Rakúska to v piatok povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Zároveň vo viedenskom Hofburgu poďakovala rakúskemu prezidentovi Alexandrovi Van der Bellenovi za to, že

"Ďakujeme za otvorenie hraníc našim občanom, čo tiež významne prispelo k pádu železnej opony a návratu slobody a demokracie do našej časti Európy. Chcem vás uistiť, že Slovensko nezabúda a nesmierne si vaše vtedajšie rozhodnutia váži. Aj preto je dnes našou povinnosťou urobiť všetko pre to, aby sme si našu slobodu chránili," povedala Čaputová s dôvetkom, že je presvedčená, že obe hlavy štátov vedia svojim občanom ponúknuť alternatívu, ktorá prináša slušnosť, spravodlivosť a vecný tón v politike, a to bez nenávisti, neznášanlivosti a populizmu.

S Van der Bellenom sa zhodli, že oba národy spája oveľa viac než len spoločná hranica. Podľa Čaputovej patrí Slovensko a Rakúsko medzi najviac integrované stredoeurópske štáty. "Naše bilaterálne vzťahy sú aj vďaka členstvu v Európskej únii najlepšie od ich vzniku. A nie sú to len slová, ale množstvo konkrétnych projektov v infraštruktúre, kultúre, vzdelávaní, ako aj veľmi intenzívna hospodárska spolupráca," povedala prezidentka. Rovnako pripomenula, že rakúske firmy v súčasnosti zamestnávajú viac ako 45 000 ľudí na Slovensku a zároveň tisíce Slovákov a Sloveniek našlo uplatnenie v Rakúsku.

Čaputová sa s Van der Bellenom rozprávala aj o ekologických témach. "Obidve naše krajiny sa tiež ako jediné v celom regióne prihlásili k bezuhlíkovej budúcnosti do roku 2050 a prijímajú konkrétne opatrenia. Myslím si, že sme s pánom prezidentom našli veľkú zhodu v tom, že chceme našu osobnú spoluprácu v tejto oblasti ďalej rozvíjať," dodala.

Zároveň rakúskeho kolegu pozvala na návštevu Slovenska.