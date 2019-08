Bratislavčanov porazí: Vodiči MHD ohlásili na prvý deň školského roka ostrý štrajk, zasiahne všetky linky!

Vodiči bratislavskej mestskej hromadnej dopravy (MHD) plánujú v prvý deň začiatku školského roka v pondelok 2. septembra v čase od 4:00 do 7:00 štrajkovať.

A to aj napriek tomu, že sa "zamestnávateľ snaží všemožne štrajk prekaziť". Uviedol to pre agentúru SITA predseda odborov Autošofér v Dopravnom podniku Bratislava (DPB) a zároveň predseda štrajkového výboru Jozef Hitka. Počet štrajkujúcich vodičov zatiaľ nie je známy, táto ich aktivita však zasiahne všetky linky. Niektoré nebudú premávať vôbec, v iných prípadoch budú premávať len niektoré spoje.



Vo vyhlásení o štrajku sa vodiči sťažujú napríklad na nenaplnenie sociálnych podmienok na výkon práce vodiča MHD, či na premnoženú administratívu. Predseda odborov už pred pár týždňami vyzýval vedenie DPB na riešenie viacerých problémov v DPB s tým, že ak sa situácia nezmení, vyhlásia výstražný štrajk. Odborom prekáža predovšetkým údajné šikanovanie vodičov, neplatná kolektívna zmluva alebo nedávny nákup 11 starých autobusov. Za kľúčové rovnako považujú odbory vytvorenie nového pracovného poriadku v DPB, ktorý má zabezpečiť lepšie postavenie vodičov v rámci podniku.



"Týmto sa ospravedlňujeme obyvateľom a návštevníkom Bratislavy za to, že mnohé spoje MHD nebudú premávať a žiadame ich o pochopenie situácie našich zamestnancov. Uvedomujeme si, že sme financovaní z peňazí daňových poplatníkov, a preto chceme službu pre obyvateľov vykonávať zodpovedne a kvalitne. Ale náš zamestnávateľ DPB nám to neumožňuje. Bojujeme aj za Vás, za kvalitnejšie a kultúrnejšie cestovanie,“ dodal Hitka v stanovisku odborov.



Dopravný podnik podľa svojich slov rešpektuje právo zamestnancov na štrajk, preto je pripravený prijať opatrenia, aby táto aktivita vodičov zasiahla cestujúcich čo najmenej. Dopravný podnik podľa svojho prieskumu neočakáva, že sa do štrajku odborovej organizácie Autošofér zapojí vysoký počet vodičov.