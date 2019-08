Belasí majú oficiálneho trénera: Kozák presvedčil vedenie Slovana o svojich kvalitách

Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava oficiálne povýšil Jána Kozáka ml. do pozície hlavného trénera A-mužstva.

Tridsaťdeväťročný Košičan v júli vystriedal pri kormidle "belasých" Martina Ševelu a od vypadnutia s čiernohorskou Sutjeskou Nikšič v 1. predkole Ligy majstrov 2019/2020 sa Slovan výrazne herne aj výsledkovo pozviechal. Vo štvrtkovej odvete play-off na ihrisku gréckeho PAOK Solún spečatil postup do skupinovej fázy Európskej ligy.

"Už dávnejšie sme prestali riešiť trénerskú otázku, pretože sme boli veľmi spokojní s tým, ako sa Ján Kozák ml. chopil svojej príležitosti. Dnes môžeme aj oficiálne oznámiť, že sme s ním podpísali ročný kontrakt s opciou na predĺženie spolupráce na dlhšie obdobie," uviedol generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml. prostredníctvom oficiálneho klubového webu.

Kozák ml. bol ešte pred niekoľkými týždňami kormidelníkom B-tímu Slovana, ktorý účinkuje v druhej najvyššej súťaži. Nečakané zakopnutie v LM však "zlomilo väz" spomenutému Ševelovi a syn niekdajšieho trénera slovenskej reprezentácie Jána Kozáka st. sa v klubovej hierarchii posunul vyššie.

"Chcem zdôrazniť, že kontrakt sme podpísali ešte pred dvojzápasom s PAOK Solún, výsledok teda nemal žiaden vplyv na to, či by Ján Kozák ml. zostal šéfom realizačného tímu. Tešíme sa, že sme predovšetkým po taktickej stránke zvládli dôležité zápasy a dosiahli vytúžený úspech v podobe postupu do skupinovej fázy Európskej ligy. Pokračujeme v našej práci, toto nie je strop našich možností, stále môžeme a chceme byť lepší. Ďakujeme všetkým fanúšikom za podporu a verím, že si spoločne užijeme tieto krásne chvíle," doplnil Kmotrík ml.

Spolu s Jánom Kozákom ml. budú pri mužstve Slovana naďalej pôsobiť aj jeho asistenti Xavier Simoes, Martin Rusňák, Timotej Vajdík aj tréner brankárov Miroslav Hrdina.