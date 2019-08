Scarlett Johansson začala film o rozvode nakrúcať, keď jej skrachovalo manželstvo: Bolo to ako osud

Najlepšie platená herečka Scarlett Johansson (34) práve propaguje jej najnovší film Marriage Story (Príbeh manželstva).

Príbeh hovorí o manželskom páre, ktorý sa po desiatich rokoch rozhodol vzťah ukončiť. Nezaobídu sa ale bez mnohých otázok a konfrontovania nezodpovedaného. Johansson sa s režisérom stretla práve keď bola v procese vlastného rozvodu. „Bolo to ako osud,“ tvrdí. Objednala si pohár vína a začala sa mu sťažovať. „Nevedela som, o čom sa budeme rozprávať. On len počúval, bol veľmi pozorný. Potom to skrátil a odvetil: Sranda, že to spomínaš,“ prezradila počas premiéry v Benátkach. Nasledovalo obsadenie do hlavnej úlohy spolu s Adamom Driverom.

Herečka má za sebou dve manželstvá, s Ryanom Reynoldsom a Romainom Duariacom, s ktorým má 5-ročnú dcéru. Momentálne je zasnúbená s moderátorom Saturday Night Live, Colinom Jostom. V roku 2017 v rozhovore s magazínom Playboy priznala, že podľa jej názoru „je veľký rozdiel medzi tým, keď človek je v manželstve a keď nie. Je to krásna zodpovednosť, ale je to zodpovednosť.“

Johansson sa preslávila už v 13-tich rokoch, keď filmových kritikov ohúrila hereckým výkonom vo filme The Horse Whisperer (Zaklínač Koní). Neskôr zožala úspech s dielami ako Stratené v preklade, Hra osudu alebo Avengers. Už druhý rok po sebe je najlepšie platenou herečkou.