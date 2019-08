Vášnivým hubárom sa opäť pošťastilo: Len čo uvidíte ich úlovky, vyštartujete po tie svoje!

Parádne sa im pošťastilo! Aj tento rok sa vášniví hubári tešia bohatým úlovkom. Nechýbajú ani skutočné kuriozity.

Nazbierali ste i vy plný košík? Pochváľte sa svojimi úlovkami na tip@novycas.sk! Nezabudnite pripojiť aj lokalitu, v ktorej ste ich objavili.

Hoci dovolenkujúcim ľuďom to pôsobí skôr vrásky, hubári sa aj tento rok tešia z nevyspytateľnosti počasia. Práve to sa podpísalo na výskyte ich obľúbenej pochúťky! Jej zber je totiž obľúbeným koníčkom väčšiny Slovákov. Hubári z rôznych kútov krajiny sa môžu pochváliť plnými košmi, niektorí z nich dokonca aj kurióznymi kúskami, ktoré pripomínajú kyticu či ohurujú svojou veľkosťou.

Zbierka rodiny z Plaveckého Mikuláša

Zábery starostlivo naplnených košíkov poslala do Nového Času koncom augusta rodinka z Plaveckého Mikuláša v okrese Malacky. V blízkosti jaskyne Deravá skala sa nachádza bohaté lesné územie, ktoré láka nejedného vášnivého hubára. Sympatická rodina to hneď a zaraz využila!

Náhodný objav na prechádzke

Kým ostatní hubári navštívili lesy cielene, Františka objavila krásne huby iba náhodou. Stačila krátka vychádzka do prírody! Prvú várku nazbierala s manželom ešte 24. augusta, no zapáčilo sa im to až tak, že si to o deň neskôr zopakovali!

Košík plný obľúbených pochúťok Otvoriť galériu Krásny úlovok čitateľa Petra. Zdroj: Tip/Peter

Šťastie ešte začiatkom augusta mal aj čitateľ Peter. Redakcii Nového Času sa pochválil takýmto naplneným košíkom!

Najväčšie unikáty čitateľov Nového Času:

Kuriatková kytica z Vernára

Obrie kozáky v blízkosti Skalitého

Chutné Dubáky pri Sabinove