Úspešná trénerka sa dostala medzi legendy: Hejkovú uviedli do basketbalovej Siene slávy

Slovenskú basketbalovú trénerku Natáliu Hejkovú uviedli slávnostne do Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Spolu s ňou sa tejto pocty dostalo na ceremónii v Pekingu ďalším 10 novým členom.V roku 1999 a 2000 triumfovala s Ružomberkom, 2007 a 2008 so Spartakom Moskovská oblasť a pred štyrmi rokmi prekvapivo uspela vo Final Four s USK Praha. Celkovo sa medzi najlepšou štvorkou Euroligy objavila už 13-krátZ pohľadu ženského basketbalu to znamená pre mňa veľmi veľa. Som hrdá na to, že môžem byť medzi takými osobnosťami, ako napríklad trénerka Lidia Alexejevová a tiež medzi takými hráčmi, stačí povedať jedno meno - Michael Jordan. Znamená to pre mňa veľmi veľa. Myslím si, že na mojej basketbalovej ceste som stretla množstvo skvelých ľudí, manažérov, asistentov trénerov a hráčok. Z tohto dôvodu som tu, preto si ma FIBA vybrala. Všetkým veľmi pekne ďakujem. Nemôžem zabudnúť na svoju rodinu a na moju najväčšiu fanúšičku - mamu," uviedla Hejková pri svojej ďakovnej reči.Počas svojej bohatej kariéry na trénerskej lavičke sa predstavila aj na olympijských hrách, majstrovstvách sveta či Európy.Z pozície asistentky trénera má striebro z ME 1997 (so Slovenskom), zlato z ME 2007 (s Ruskom) a bronz z OH 2008 (s Ruskom).

Hejková je tiež držiteľka mnohých individuálnych ocenení, je viacnásobná víťazka ankety Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) v kategórii "Tréner roka". Ocenili ju ako najúspešnejšiu slovenskú trénerku basketbalistiek v 20. storočí. V Eurolige ju vyhlásili za najlepšiu trénerku sezóny 2014/2015. Z pozície hlavnej trénerky viedla ženský "výber sveta" na All Star Game FIBA v rokoch 2006 a 2007. Od minulého roka je členka Siene slávy slovenského basketbalu.



Slovensko má tak prvého zástupcu medzi významnými osobnosťami svetového basketbalu. Hejkovú vybrali spolu s ďalšími členmi spomedzi viac ako 150 kandidátov. Spolu so slovenskou trénerkou sa dostali do Siene slávy FIBA v kategórii hráči: Janeth Arcainová (Brazília), in memoriam Margo Dydeková (Poľsko), Atanas Golomejev (Bulharsko), Alonzo Mourning (USA), Fabricio Oberto (Argentína), José Ortiz (Portoriko), Mohsen Medhat Warda (Egypt) a Jiří Zídek starší (Česko). Medzi trénermi uviedli Bogdana Tanjeviča (Čierna Hora) a in memorian Mou Cuo-jün (Čína).Narodená 7. apríla 1954 v Žiline– Žilina, Slavia VŠ Praha, TJ SCP Ružomberok– SCP Ružomberok (1987–2003), MKB Euroleasing Šopron (2003–2006), Spartak Moskovská oblasť (2006–2008), Dinamo Moskva (2008–2009), Ros Casares Valencia (2011), ZVVZ USK Praha (2012- ); reprezentácia Slovenska – hlavná trénerka (1998–2000, 2011), asistentka trénera (1997), reprezentácia Ruska – asistentka trénera (2006–2008)3. miesto z OH 20081. miesto z ME 20072. miesto z ME 19975x víťazka Európskej ligy (Euroligy) – SCP Ružomberok (1999, 2000), Spartak Moskovská oblasť (2007, 2008), USK Praha (2015) 13x účasť vo Final Four Európske ligy 2. miesto na Golden Cup – neoficiálne majstrovstvá sveta klubov (1998)10x majsterka Slovenska (1993–2002)7x majsterka Česka (2013–2019)3x majsterka Československa (1991–1993)2x majsterka Ruska (2007, 2008)víťazka Super Cupu (1994)víťazka Maďarsko-slovenského pohára (1995)víťazka Európskeho superpohára (2015)majsterka Československa (1973)víťazka Pohára Liliany Ronchettiovej (1976)držiteľka Radu Ľudovíta Štúra III. triedy (1998)držiteľka Krištáľového krídla v kategórii šport (2000)ocenenie "Najúspešnejšia slovenská trénerka basketbalistiek v 20. storočí"trénerka "Výberu sveta" na All Star Game FIBA (2006, 2007) Zlatá plaketa ministerstva zahraničných vecí SR za mimoriadny š športový prínos a vynikajúcu prezentáciu Slovenska v zahraničí (2014) ocenenie "Najlepšia trénerka" Európskej ligy (2015)členka Siene slávy slovenského basketbalu (od roku 2018)viacnásobná víťazka ankety SBA – Tréner rokačlenka Siene Slávy FIBA (2019)