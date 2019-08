Hurikán Dorian zosilnel: Obyvatelia Floridy sú po Trumpovom vyjadrení paralyzovaní strachom

Hurikán Dorian, ktorý smeruje k pobrežiu amerického štátu Florida, zosilnel a preradili ho do druhej z piatich kategórií.

Tlačová agentúra AP to uviedla v piatok s odvolaním sa na údaje amerického Národného centra pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami. Dorian sa presúval tento týždeň popri Portoriku a očakáva sa, že východné pobrežie Floridy zasiahne v pondelok večer miestneho času. Počas víkendu by mal ďalej naberať na sile.

Podľa najnovšieho oznamu NHC z piatka 05.00 h SELČ dosiahla najvyššia ustálená rýchlosť vetra 165 kilometrov za hodinu, čo zodpovedá uvedenej kategórii podľa Saffirovej-Simpsonovej škály. Tzv. oko hurikánu sa nachádzalo niekoľko stoviek kilometrov východne od súostrovia Bahamy.

Hoci NHC zatiaľ neeviduje výstrahy pre pobrežné oblasti, mnohí obyvatelia Floridy podľa AP pociťujú "bezmocnosť" po tom, ako americký prezident Donald Trump vo svojom tvíte zo štvrtkového večera varoval, že z Doriana môže byť po zosilnení "absolútna príšera". Nie je pritom jasné, kde presne tento hurikán udrie na pevninu. Meteorológovia uviedli, že to môže byť kdekoľvek medzi súostrovím Florida Keys a južným okrajom štátu Georgia.

Vzhľadom na túto neistotu americké úrady zatiaľ nenariadili nijaké evakuácie. Na väčšine územia Floridy sa medzitým míňajú z obchodov zásoby balenej vody a vytvárajú sa rady pri čerpacích staniciach. Floridský guvernér Ron DeSantis vyhlásil stav ohrozenia, čo umožňuje posilnenie dodávok paliva. K podobnému kroku pristúpila aj susedná Georgia.