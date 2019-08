Ukrajina a Rusko si vymieňajú väzňov: Prepustili aj Sencova

Medzi Ruskom a Ukrajinou sa uskutočňuje rozsiahla výmena väzňov.

Z väzenia v Rusku boli prepustení okrem iných aj ukrajinský režisério a stanica Echo Moskvy s odvolaním sa na facebookové profily ukrajinskej poslankyne Anny Islamovovej a nového generálneho prokurátora Ruslan Riabošapku. Lietadlo s ukrajinskými väzňami je už na ceste do Kyjeva, kde má pristáť o piatej hodine miestneho času.

Tieto informácie zatiaľ neboli oficiálne potvrdené.

"Modlíme sa. Výmena sa skončila: námorníci, Sencov, (Mykola) Karpiuk, (Volodymyr) Baluch, (Pavel) Gryb letia domov! Čakáme!" napísala na Facebooku Islamovová.

Šéfredaktor rozhlasovej stanice Echo Moskvy Alexej Venediktov na svojom účte na sieti Telegram uviedol, že lietadlo s prepustenými Ukrajincami vrátane Sencova a námorníkov by malo prísť v Kyjeve v piatok skoro ráno miestneho času. Na jeho palube majú byť aj všetci ukrajinskí námorníci, ktorých ruské ozbrojené sily zadržali ešte v novembri 2018 počas tzv. kerčského incidentu.

Denník Kommersant s odvolaním sa na zdroj z kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v 22. augusta informoval, že Rusko a Ukrajina vstúpili do poslednej fázy rokovaní o výmene občanov, ktorých si vzájomne zadržiavajú. Výmena by sa mala uskutočniť ešte do konca augusta.

Agentúra Interfax pripomenula, že 12. júla počas prvého telefonického rozhovoru medzi Vladimírom Putinom a Volodymyrom Zelenským, ktorý iniciovala ukrajinská strana, prezidenti Ruska a Ukrajiny diskutovali o situácii v Donbase, o výmene väzňov a o vyhliadkach na rokovania v tzv. normandskom formáte. V polovici júla sa ukrajinská ombudsmanka Ľudmyla Denisovová stretla s ruskou splnomocnenkyňou pre ľudské práva Svetlanou Moskalkovovou, pričom si vymenili zoznamy väzňov v Rusku a na Ukrajine a dohodli sa na vyriešení tohto problému.

Zoznam predložený ukrajinskou ombudsmankou obsahoval mená 150 osôb, v ruskom zozname bolo 34 mien, píše Interfax. Ruské agentúry vo štvrtok informovali, že ukrajinského filmového režiséra Oleha Sencova, ktorý si v Rusku odpykáva 20-ročný trest za údajné plánovanie teroristických útokov, vo štvrtok previezli zo väzenského tábora na Sibíri do Moskvy.

Sencova zatkli v jeho dome v hlavnom meste Krymskej autonómnej republiky Simferopol 10. mája 2014 po tom, ako sa zúčastnil na protestoch proti anexii Krymského polostrova Ruskom. O rok neskôr ho v Rusku odsúdili na 20 rokov väzenia za sprisahanie s cieľom vykonať teroristický útok.