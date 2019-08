Kristína musela po masakri v Devínskej Novej Vsi navštevovať psychológa: Harman mi zastrelil kamaráta

Nikdy nezabudnú! Obyvatelia Devínskej Novej Vsi budú mať do konca života pred očami krvavé vyčíňanie strelca, ktorý vyvraždil celú rodinu.

Na Harmanovo vyčíňanie si s trpkosťou spomína aj Kristína, ktorá počas besnenia prišla o dobrého kamaráta. S Jožkom Slezákom († 12), ktorý bol jednou z Harmanových obetí, sa hrávala na neďalekom ihrisku. Nový Čas zisťoval, aké malo vyčíňanie vplyv na obyvateľov. Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Pred deviatimi rokmi muž so slúchadlami na ušiach a samopalom v ruke najprv v susednom byte vystrieľal päťčlennú rodinu a neskôr strieľal aj do všetkého, čo sa hýbalo. Najmladšou obeťou chladnokrvného vraha bol Jožko Slezák († 12). Na toho si veľmi dobre spomína Kristína (15), ktorá sa so susedom veľmi často hrávala. „Deň predtým sme sa s Jožkom dohadovali, že pôjdeme na ihrisko. Často sme sa tam hrávali," priznala mladá študentka, ktorá mala v čase incidentu 5 rokov.

„Bolo to veľmi ťažké obdobie a dodnes mám na to nepríjemné spomienky," povedala Kristínka, ktorá dodala, že musela dlhší čas navštevovať aj psychológa. Na krvilačné besnenie si spomínajú aj ostatní obyvatelia bytovky. „Bola to strašná tragédia, na ktorú doplatilo veľa nevinných ľudí. Vždy, keď si na to spomeniem, mám zimomriavky po celom tele," priznal Marek (43), ktorý v bytovke býva niekoľko rokov.

Hrôzostrašný zážitok má v živej pamäti aj ďalšia z obyvateliek Zuzana, ktorá vyvraždenú rodinu aj strelca poznala osobne. Ako sa neskôr ukázalo, Ľubomír Harman bol počas útoku pod vplyvom alkoholu a drog. Vyšetrovanie „devínskeho masakra“ ukončili v roku 2011, trestné stíhanie sa zastavilo kvôli smrti útočníka.

Susedia strelca vykreslili ako menej spoločenského, ale zato nekonfliktného muža. Dva roky nezamestnaný Ľubomír Harman bol členom streleckého klubu a mal v legálnej držbe šesť zbraní, jednou z nich bol samopal. Motív svojho krvavého vyčíňania si vzal so sebou do hrobu, špekuluje sa však, že dôvodom vyčíňania mohli byť susedské spory.

Devínsky masaker

30. 8. 2010

- O deviatej ráno Harmanzabije päť ľudí, šiesteho zastrelí pri východe z bytu.

- Na balkóne zastrelí svoju siedmu obeť Gabrielu. Nakoniec obráti zbraň proti sebe.

21 smrtiacich rán

- Susedný byt sa po Harmanovej streľbe zmenil na krvavý bazén. Vypálil celkovo 25 rán, 21 z nich zasiahlo obete.

15 zranených

- Po šialenej streľbe v uliciach museli záchranári ratovať 15 ľudí. Harman ich postrelil na ulici alebo na balkóne. Hospitalizovali 9 zranených.

Samopal a modré slúchadlá

- Harman bol pri vražednom besnení po zuby ozbrojený. Mal samopal vzor 58, osem plných zásobníkov a ďalšie dve guľové zbrane. Na ušiach mal modré slúchadlá.

Druhý najkrvavejší masaker

- Devínsky masaker je v histórii SR druhým s najväčším počtom obetí. Smutné prvenstvo patrí vyvraždeniu pápayovcov v Dunajskej Strede z roku 1999, kde zomrelo 10 ľudí.

Pri tom paneláku si vždy spomeniem

Juraj Zábojník (57), bezpečnostný expert Otvoriť galériu Panelák kde sa stalo nešťastie Zdroj: anc

- Rovnako ako počas tejto udalosti bývam v Devínskej. Už však táto tragédia medzi ľuďmi veľmi nerezonuje a nehovoria o nej. Podvedome keď idem okolo toho paneláku, tak si spomeniem. Ale to je tá moja profesionálna deformácia. Ľudia žijú pokojne, Devínska sa celkom pekne rozrástla. Vtedy to bol následok nekonania úradov.