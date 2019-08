Fantastický úspech! Slovan Bratislava si zahrá Európsku ligu

Futbalisti Slovana Bratislava si po piatich rokoch opäť zahrajú v skupinovej fáze Európskej ligy UEFA. Rozhodla o tom ich štvrtková prehra v odvete play off EL na ihrisku PAOK Solún 2:3, ktorá však Slovanu po triumfe 1:0 v prvom zápase zabezpečila postup ďalej.

Na štadióne Toumba otvoril skóre v 38. minúte Jurij Medveděv, domáci hneď po prestávke otočili výsledok po góloch Dimitrisa Limniosa a Karola Šwiderského. Na 2:2 upravil v 62. minúte Vernon De Marco, posledné slovo mal v 87. minúte Dimitris Giannoulis, ale na postupe Slovana to už nič nezmenilo.

Slovan si v skupinovej fáze EL zahrá po tretí raz. V auguste 2011 do nej postúpil cez AS Rím po triumfe 1:0 doma a remíze 1:1 vonku. V sezóne 2013/2014 sa "belasí" do skupiny dostali ako zdolaný tím v play off Ligy majstrov, keď im v ňom vystavil stop bieloruský šampión BATE Borisov (1:1 doma a 0:3 vonku).

Mená svojich súperov sa Slovan dozvie v piatok o 13.00 h v Monaku, keď je na programe žreb. Prvé zápasy v skupinách sa odohrajú vo štvrtok 19. septembra.

odveta play off EL 2019/2020:

PAOK Solún - Slovan Bratislava 3:2 (0:1)

Góly: 49. Limnios, 50. Šwiderski, 87. Giannoulis - 38. Medveděv, 62. De Marco. Rozhodovali: Ekberg - Culum, Hallberg (všetci Švéd.), ŽK: Limnios, Varela - De Marco, de Kamps, Greif, Medveděv

PAOK: Paschalakis – Soares, Varela, Crespo, Giannoulis – Limnios, Esiti (64. Mišič), Kaddouri (31. Douglas Augusto), Biseswar – Akpom, Pelkas (46. Šwiderski)

Slovan: Greif – Medveděv, Abena, Božikov, De Marco – Bajrič, De Kamps – Holman (88. Ratao), Rabiu (68. Nono), Moha (77. Suchockij) – Šporar

/prvý zápas 0:1, Slovan postúpil do skupinovej fázy/

Slovanu nemohol v odvete pomôcť pre kartový trest Marin Ljubičič a v zostave nefiguroval ani Alexandar Čavrič, ktorého trápilo zranenie. PAOK začal aktívne, mohutne podporovaný hlasitým kotlom fanúšikov. V siedmej minúte mal aj prvú veľkú šancu, keď Pelkas po rohovom kope posadil loptu na hlavu Akpoma, Greif ju s námahou vytlačil nad bránku.

Domáci mali v prvom polčase veľkú prevahu, Slovan sa dopredu dostával sporadicky, ale obrana "belasých" stála na pevných nohách. O dianí na ihrisku hovorili aj štatistické údaje, Slovan musel do 20. minúty čeliť až siedmym rohovým kopom PAOK-u. V 35. minúte mali Solúnčania ďalšiu dobrú možnosť, keď z priameho kopu z 20 metrov napálil loptu Douglas Augusto tesne vedľa brány. V 38. prišiel šok pre domácich, keď sa obranca Jurij Medveděv odhodlal k strele spoza šestnástky a aj vďaka jemnému teču skončila za chrbtom Alexandrosa Paschalakisa - 0:1.

Tréner domácich Abel Ferreira zareagoval po prestávke striedaním, namiesto Dimitrisa Pelkasa poslal do útoku Karola Šwiderského. PAOK túžil čo najskôr vyrovnať a to sa mu aj podarilo v 49. minúte. Centrovaná lopta do šestnástky si našla Dimitrisa Limniosa a ten sa presadil pred De Marcom - 1:1. Domáci zacítili nádej a už o pár sekúnd ich striedajúci Šwiderski poslal do vedenia. Slovan mal veľkú šancu v 61. minúte, keď po rýchlom brejku skončila strela Holmana na brániacom Crespovi.

Z následného rohového kopu však Vernon De Marco opäť umlčal štadión Toumba, keď poslal loptu za Paschalakisa po druhý raz - 2:2. V 67. minúte mohol o všetkom definitívne rozhodnúť Božikov, no lopta z jeho hlavy po priamom kope Holmana skončila na pravej žrdi. Tréner PAOK-u predtým na ihrisko poslal Josipa Mišiča, slovenský reprezentant Miroslav Stoch tak zostal do konca zápasu na striedačke. Spolu s ostatnými spoluhráčmi sledoval skvelý zákrok Greifa po strele Mišiča a potom aj ďalšie šance domácich. Slovan odolával záverečnému náporu gréckeho majstra, no v 87. minúte napriahol Dimitris Giannoulis a poslal PAOK do vedenia. Záver však už zverenci Jána Kozáka ml. zvládli a po zápase sa mohli tešiť z vytúženého postupu do skupinovej fázy.