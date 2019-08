Švédska aktivistka Greta Thunberg: Ako sa plavila na summit 15 dní cez Atlantik

Greta Thunberg (16) je známou po celom svete vďaka svojej environmentálnej aktivite. V stredu po 15 dňoch naprieč Atlantickým oceánom priplávala do New Yorku, kde sa zúčastní summitu. Namiesto párhodinového pohodlného letu si zvolila strastiplnú dvojtýždňovú cestu loďou.

Greta Thunberg (16) sa zviditeľnila ešte ako 15-ročná, keď svojím študentským štrajkom pred švédskym parlamentom bojovala za zvýšenie aktivizmu proti klimatickým zmenám. Nechodila pred parlamentnými voľbami do školy a po nich štrajkovala vždy v piatky. Vyslúžila si celosvetovú pozornosť a inšpirovala veľa ľudí. Zobrala si rok voľno zo školy, aby sa mohla venovať aktivizmu.

Chcela byť ekologickejšia

V New Yorku sa bude konať 23. septembra ekologický summit, na ktorom sa zúčastní aj Greta. Namiesto pohodlia na ceste do New Yorku však zvolila niečo náročnejšie, no ekologickejšie. Cestu z Veľkej Británie totiž podnikla na 18-metrovej jachte, ktorú nazvala Malizia II. Chcela, aby jej cesta mala čo najmenší vplyv na životné prostredie. Jej jachta totiž vyrábala elektrinu pomocou solárnych panelov a podvodných turbín.

Dvojtýždňová plavba

Atlantický oceán preplávala za 15 dní a mala mať pritom nulové emisie. Celú svoju cestu zdieľala so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach. Na plavbe ju sprevádzal jej otec, nemecký kapitán Boris Herrmann, člen monackej kniežacej rodiny Pierre Casiraghi a švédsky dokumentarista Nathan Grossman. No okrem ovácií, ktoré za svoje činy a myšlienky žne, sa nájdu aj neprajníci. Niektorí sa domnievajú, že jej plavba až taká ekologická nebola. A to vraj preto, že po jachtu sa bude musieť najmenej 5 ľudí vydať lietadlom, aby ju dopravili do Európy. Greta vraj zvažuje cestu späť na kontajnerovej lodi.