Brutálna vražda českého hudobníka: Prečo musel Kerndlov parťák († 88) tak kruto zomrieť?

Napriek tomu, že celý život ľuďom rozdával radosť a bol plný energie, jeho posledné chvíle života boli kruté.

Známeho českého klaviristu Jaroslava V. († 88), niekdajšieho kapelníka jazzmana Láďu Kerndla (74), umlátil pre pár stoviek na smrť tridsaťročný muž. Jaroslav hral na klávesy, harmoniku a bicie. Svoju vlastnú hudobnú skupinu založil v roku 1966.

Ako uvádza portál Ahaonline.cz, tridsaťročný vrah čakal, kým sa senior vráti do svojho bytu z návštevy kamarátky z horného poschodia. Preskočil zábradlie, zazvonil a v byte ho nemilosrdne zabil ranami do hlavy. Polícia však presne neuviedla, či starčeka udieral len päsťami alebo použil aj nejaký tupý predmet. A to všetko len pre pár stoviek!

Útočník si z bytu odniesol len mobil a televízor, ktoré sa mu krátko po útoku podarilo predať. Polícii sa podarilo 30-ročného muža dolapiť a hrozí mu 20 rokov za mrežami, prípadne až doživotie.

Láďa Kerndl sa z hroznej správy takmer zrútil. "Volal mu kamarát a Láďovi až prišlo zle, keď sa to dozvedel. Strašne ho to zasiahlo," zverila sa pre portál Ahaonline.cz spevákova manželka Milada Kerndlová. Jeho susedia sa k hroznej tragédii vyjadrili: "Bol milý, taký slušný a tichý. Ako môže taká hyena zaútočiť na bezbranného starčeka?"