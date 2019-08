Jasmina Alagič sa z pôrodu zotavila v rekordnom čase: Po mesiaci zarezáva pred kamerou

Moderátorka Jasmina Alagič Vrbovská (30), manželka rapera Rytmusa (42), koncom júla tohto roka porodila svoje prvé dieťatko.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Syna Sanela porodila bez komplikácií cisárskym rezom. Šťastní rodičia si malý poklad o pár dní odviezli domov a pomaličky sa začali spoznávať. Ako sa však zdá, Jasmina sa zotavila naozaj v rekordnom čase a to až tak, že sa po takmer 4 týžňoch od pôrodu postavila opäť pred televízne kamery.

Jasmina sa stala matkou po prvýkrát v strede leta. Jej synček Sanel prišiel do milujúcej rodiny, ktorá sa ho nevedela dočkať. Energická Jasmina, zdá sa, zvláda materstvo ľavou zadnou, čoho dôkazom je aj jej nečakaný návrat do práce. „Dnes sme točili a bol to úžasný deň. Milujem svoju prácu a s možnosťou mať pri sebe syna, priateľov je to úplne mega. Ďakujem za tieto možnosti,“ vyznala sa Alagič svojim fanúšikom po tom, čo sa vrátila z pracovného dňa, ktorý strávila na zámku v meste Pezinok, kde mala s Rytmusom svadbu.

Núdzou netrpí

Jasmina a Rytmus sú sami osebe značkou, ktorá produkuje slušný balík peňazí. Jasminu tak do práce určite nehnala vidina zarobených peňazí. Tie si totiž dokázala zaobstarať už v minulosti, keď pôsobila v módnej televízii a dokonca získala aj moderátorský flek v speváckej súťaži, za ktorý zhrabla peknú sumičku.

Núdzou rozhodne netrpí ani samotný Rytmus, ktorý sa o svoju rodinu dokáže postarať. Jasmina tak zrejme nevedela doma so synom obsedieť a po krátkom čase od pôrodu išla pracovať. Jej práca moderátorky nie je fyzicky náročná, takže uškodiť by si návratom veľmi nemala. Lekári sa však v názoroch, kedy sa vrátiť do práce po pôrode, rozchádzajú.

Podľa jedných je žena v takom krátkom čase stále náchylná na infekcie a dieťa nemá ešte vybudovanú imunitu, na druhej strane v tom niektorí lekári nevidia problém, ak ide o ľahšiu prácu. Jasmina však zrejme najlepšie vie, ako sa cíti a čo dokáže zvládnuť.

Pokojne môže pracovať

Milan Urbáni, gynekológ

- V minulosti platilo pravidlo, že po takejto brušnej operácii by mala byť žena aspoň 4 týždne v pokoji. Závisí však od toho, čo žena robí. Rana je po týždni, desiatich dňoch zahojená, a nie je problém ísť do ľahšej roboty. Dieťa práve naopak nesmie byť v sterilnom prostredí, lebo by si nevybudovalo žiadnu imunitu. Nevidím v tom žiadny problém, ak išla pracovať ani čo sa týka jej, ani dieťatka.