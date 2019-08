Vlado Voštinár priznal vážne problémy a prestal prijímať kšefty: Moderátorovi odchádza hlas!

Potrebuje lekársku pomoc! Moderátor Vlado Voštinár (55) je stálicou Jojky a počas svojej kariéry odmoderoval už nespočetne veľa programov, relácií a podujatí. Práca si však vyžiadala aj svoju daň a Vlado sa musí zveriť odborníkom.

Vlado Voštinár ako moderátor zastrešuje relácie Nové bývanie, Nové bývanie dizajn či Inkognito a popritom príležitostne moderuje rôzne akcie. Čoraz viac ho však trápi zdravie.

„Vysychá mi v hrdle a je to počuť. Mám asi na hlasivkách niečo, čo by bolo dobré napraviť. Na jednom plese ma na to upozornil aj spevák Marián Bango, ktorý mi pošepol, aby som si to dal spraviť,“ povedal Novému Času moderátor, ktorý si myslí, že to budú uzlíky na hlasivkách.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

„Je to veľmi pravdepodobné. Prichádza čas, kedy sa asi budem musieť zveriť foniatrom. Lebo už asi pred siedmimi rokmi mi povedali, že za dva roky už budem predávať pukance. Teraz to už cítim aj ja, že prichádza čas,“ povedal Novému Času moderátor, ktorému sa počas práce vybíjajú „hlasové baterky“.

„Ak moderujem projekt, ktorý je dlhý, teda šesť a viac hodín, tak pri konci už mám úplne inú farbu hlasu, ten hlas už akoby odchádza,“ prezradil Voštinár, pričom dodal, že v minulosti sa mu dokonca stávalo, že ostal úplne bez hlasu. „Stávalo sa mi to, keď som išiel štýlom „čo to dá“. Ráno som sa postavil a išiel som si dať pichnúť kalciovú injekciu. Teraz si to už viem koordinovať, kedy pritlačiť a kedy oddychovať,“ vysvetlil obľúbený jojkár, ktorý je odhodlaný zveriť sa odborníkom.

„Bude to musieť chvíľu trvať, lebo za tým nasleduje hlasový kľud, ale budem to musieť absolvovať,“ uzavrel rozhodne Voštinár, ktorý má s Jojkou dohodu, že momentálne nebude prijímať nové kšefty a dôsledne si vyberá aj moderovačky.

Pomôcť môže operácia

Jozef Tatarka, foniater

- Ak má pacient uzlíky, treba vyšetriť, či sú tvrdšie alebo mäkké, ktoré môžu ustúpiť po užívaní potrebných liekov a hlasových cvičeniach. Tvrdšie uzlíky sa musia liečiť jednodňovým mikrochirurgickým zákrokom. Po operácii je potrebné dodržiavať hlasový pokoj a potom správne tvoriť hlas, aby sa uzlíky znovu netvorili. Pomôžu aj hlasové cvičenia.

S podobným problémom bojoval aj Skrúcaný