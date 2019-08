Sklamaný tréner Fenoglio po prehre s Ruskom: Musím sa ospravedlniť všetkým fanúšikom

Slovenské volejbalistky nezvládli svoj posledný duel v rámci D-skupiny majstrovstiev Európy a Ruskám podľahli 0:3. Trénera Marca Fenoglia tento výsledok bezprostredne po zápase mrzel a ospravedlnil sa všetkým priaznivcom.

Slovenské volejbalistky prehrali s Ruskami: Proti náročnému súperovi nezískali ani set

hlasy po zápase:

Marco Fenoglio, tréner SR: "Ja som tréner a zodpovednosť je v prvom rade moja. Musím sa ospravedlniť všetkým fanúšikom a všetkým ľuďom, ktorí zaplatili za vstupenky. Z našej strany to nebol dobrý zápas, môžete prehrať, ale nie takýmto spôsobom. Som naozaj sklamaný najmä kvôli ľuďom, ktorí nás prišli podporiť. Som si istý, že na nedeľu sa nachystáme."

Nikola Radosová, smečiarka SR: "Veľmi ma to mrzí, ale nedovolili nám takmer nič. Nie sme na to vôbec zvyknuté a to sa aj ukázalo, s doterajšími tímami sme si vedeli poradiť, možno hrajú podobnejším štýlom. Zrazu pred nami stáli takéto dvojmetrové hráčky a v podstate to nepoznáme. Bolo to niečo medzi príliš veľkou opatrnosťou, možno strachom z chyby, aj kvalitou ich blokov a obrany, že sme sa nevedeli veľmi presadiť."

Karin Palgutová, smečiarka SR: "Možno sme boli zle nastavené na zápas. Nebudeme sa rozprávať o technických chybách, sú vyššie a majú prevahu, ale keby sme boli mentálne vyrovnané, že ideme do súboja na sto percent, možno by sme nevyhrali, no výsledok by nevyzeral tak, ako vyzerá teraz. Najviac nás prehra mrzí najmä kvôli divákom, opäť nás fantasticky povzbudzovali, aj keď sme vysoko prehrávali. Sklamali sme veľmi veľa divákov v publiku, ktorí sa na nás prišli pozrieť. Verím, že v nedeľu to bude oveľa lepšie."