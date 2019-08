Prerábka, akú stihli v Ličartovciach, sa len tak nevidí: Z kancelárie starostky je škôlka!

Nenechala ich v štichu! Doteraz sa tam rozhodovalo o budúcnosti obce, no od septembra tu nájdu útočisko škôlkari.

V Ličartovciach (okr. Prešov) totiž našli netradičný spôsob, ako zvýšiť kapacitu tamojšej škôlky. Keďže sa k nim hlásilo veľa detí, ostali pred dilemou, ako vyhovieť všetkým rodičom. Hlava obce Mária Ščepitová (52) sa teda rozhodla konať a presťahovala sa do menšieho priestoru v úrade. Ak by tak neurobila, 6 žiadostí by musela škôlka zamietnuť a rodičia by museli so svojimi ratolesťami dochádzať do Prešova alebo Košíc.

Gesto starostky z východu si zaslúži poklonu. Takto domáci hodnotia krok Márie Ščepitovej, ktorá vyšla v ústrety rodičom a ich detičkám. Miestna materská škola sídliaca v tej istej budove ako obecný úrad nemala na školský rok 2019/2020 dostatok voľných miest. Starostka sa preto rozhodla opustiť svoju kanceláriu.

„Uvažovala som o tom už v decembri, keď som bola ustanovená do funkcie starostky. Už vtedy mi bolo zrejmé, že je zbytočne veľká. Definitívne rozhodnutie prišlo pri májovom zápise, keď sme videli, koľko detí chce k nám prísť. Ako matke, ale aj starostke by mi nedalo, aby som ja mala zbytočný komfort a rodičia s deťmi by museli každý deň dochádzať do Prešova či Košíc,“ uviedla hlava obce. Ak by sa do prestavby úradu nepustili, 6 detí by muselo hľadať šťastie v mestách. „Všetky okolité obecné škôlky sú kapacitne obsadené,“ uviedla Ščepitová.

Majú aj jedáleň

Starostka sa presťahovala do susednej časti budovy, kde si menšie priestory pochvaľuje. „Mám tu miesto na počítač, skrinky i stoly, za ktoré sa zmestí všetkých 7 obecných poslancov,” zhodnotila. Kancelárie v prospech detí sa s radosťou vzdala aj riaditeľka tamojšej škôlky Alena Kovářová (57). Spojením dvoch miestností vznikne malá jedálnička.

„Po posúdení Úradu verejného zdravotníctva SR budeme mať od septembra 43 detí,“ informovala riaditeľka. Ličartovce vyšla celá rekonštrukcia na 10-tisíc eur. Za túto sumu zaplatili prebúranie stien, vysprávky omietok, obnovu maľby, ale aj vybavenia.

„Dokúpili sme nové ležadlá, postele, posteľnú bielizeň, vankúše, paplóny, stoly i šatňové skrinky. Z týchto peňazí sme čiastočne obnovili aj kuchyňu,“ dodala Kovářová. Podľa starostky sa škôlkari môžu tešiť aj na úplne nové detské ihrisko s umelou trávou, pieskoviskom, preliezkami, hojdačkami, detským vláčikom i lavičkami, ktoré vedľa budovy vybudujú už v priebehu septembra.