Zázrak v Nízkych Tatrách: Diabetika Pavla zasiahol blesk, život mu zachránil čin kamarátov

Dráma so šťastným koncom. Od katastrofálnej búrky s tragickou bilanciou v Západných a Poľských Tatrách neprešiel ani týždeň a do štatistiky mohol pribudnúť ďalší mŕtvy.

V Nízkych Tatrách pod sedlom Príslop v stredu popoludní zasiahol blesk päťčlennú skupinu turistov. Jeden z nich - Pavol (45) upadol do bezvedomia a len duchaprítomnosť jeho kolegov mu zachránila život.

Keď sa skupina diabetikov rozhodla ísť na sústredenie v turistickom stredisku Krpáčovo v podhorí Nízkych Tatier, ani vo sne by im nenapadlo, že budú musieť bojovať o život. Piati z nich sa totiž vybrali na výlet po hrebeni. Išli po modro značenom chodníku v oblasti sedla Príslop. Po druhej hodine ich zasiahla búrka a do skupiny udrel blesk.

Pavol (45) ostal ležať v bezvedomí so zástavou srdca. Keď horskí záchranári prijali žiadosť o pomoc, bolo 14.38 hod. „O súčinnosť sme okamžite požiadali leteckých záchranárov z Banskej Bystrice. No pre pretrvávajúcu búrku nebolo možné sa s pomocou vrtuľníka dostať až k postihnutým. Naši záchranári HZS smerovali k zraneným terénnymi autami cez Zadné Dereše a ďalej pešo,“ povedal Novému Času jeden zo zasahujúcich záchranárov Peter Zingor.

Počasie sa našťastie trochu umúdrilo a leteckým záchranárom sa podarilo lokalizovať zranených. „S pomocou palubného navijaka bol k nim spustený lekár, ktorý najťažšie zranenému poskytol neodkladnú zdravotnícku pomoc. V tom čase už bol pri vedomí, no utrpel mnohopočetné popáleniny na ramene, hrudníku, bruchu a dolných končatinách,“ opisuje záchranár rozsah zranení na tele Pavla s tým, že ho vrtuľníkom previezli do nemocnice v Banskej Bystrici.

Vedeli rýchlo pomôcť

K zraneným sa záchranárom podarilo dostať po hodine chôdze hrebeňom. „Ošetrili sme troch ľahšie zranených turistov a keďže sa mohli hýbať, odprevadili sme ich k autu, ktoré ich odviezlo do Krpáčova, kde boli ubytovaní. Odtiaľ už pokračovali do nemocnice samostatne,“ upresnil Zingor. Podľa neho za svoj život môže vďačiť Pavol práve svojim kamarátom, ktorí ho kriesili do príchodu zdravotníkov.

„Nevídame často ľudí zachovať sa tak duchaprítomne a odborne v krízovej situácii. Nebyť rýchlej a účinnej pomoci jeho kolegov, ktorí mu poskytli okamžite laickú resuscitáciu a v krátkom čase sa im podarilo u neho obnoviť životné funkcie, ktovie či by dnes žil. Majú môj veľký obdiv a vďaku,“ dodal skúsený záchranár. Duchaprítomnú reakciu Pavlovych kamarátov, ktorí mu zachránili život, komentoval aj prezident Zväzu diabetikov Slovenska. „Počas našich školení, edukačných sústredení a stretnutí sa venujeme prvej pomoci mnoho hodín, k tomu patrí aj resuscitácia. Našich členov učíme, ako majú reagovať a byť v tomto smere nápomocní,“ uviedol Jozef Borovka.

Podobný scenár sa v Tatrách odohral aj minulý štvrtok. Aj vtedy sa búrka začala tvoriť okolo 14.00 hod. a blesky zasiahli viacerých turistov. Vtedy však o život prišlo 5 ľudí, ktorí sa z túry už nikdy nevrátili. Staré pravidlo, že v lete treba na túry vyrážať zavčasu ráno a byť späť v doline tesne poobede, je stále platné. Skúsený horal a horský vodca Jaro Michalko si preto spomenul na poveru. „Niekedy sa hovorilo, že podľa letnej búrky v Tatrách si môžete nastavovať hodinky. Jej čas je práve po druhej hodine po obede,“ vraví horský vodca.