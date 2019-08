Zúfalým matkám hádže štát polená pod nohy: Odobrali nám preukazy aj príspevky na choré deti!

Ako majú žiť?! Matky ťažko chorých detí nemajú na ružiach ustlané. Okrem hrôzostrašných diagnóz svojich ratolestí im polená pod nohy hádžu aj úrady.

Zúfalé ženy sa rozhodli spojiť sily a vydobiť si to, na čo majú nárok. Organizátorka stretnutia Klára (54) sa snaží na medzery v zákone poukázať zdrvujúcim príbehom svojej vnučky, ktorá je, napriek autizmu a ďalším ťažkým diagnózam, podľa úradov zdravým dieťaťom. Zrušené opatrovateľské príspevky, odobraté parkovacie preukazy a vysoké platby za zubára sú situácie, ktorým musia rodičia denne čeliť.

Klára má vnučku s autizmom. Zdroj: Maroš Herc

Klára Dymáková (54) organizátorka stretnutia bojuje za dcéru Kláru (36) a vnučku s autizmom (11)

- Mám vnučku s autizmom a okrem toho má aj iné pridružené diagnózy. Jeden posudkový lekár sa ale na úrade rozhodol, že dieťa je zdravé a môže fungovať samostatne, bez mamy. Náš prípad rieši verejná ochrankyňa práv už tretíkrát. Takisto budeme musieť bojovať, ako keď malá nekomunikovala a nedala sa zvládnuť. Ten istý posudkový lekár vtedy sa rozhodol, že dieťa je zdravé. To isté sa opakovalo, keď nám prvýkrát nepriznali opatrovateľský príspevok a napísali, že je zdravá. Nikdy sme nedostávali iné príspevky. Iba opatrovateľský. Potrebuje pomoc mamy a mama tým pádom nemôže pracovať. Ráno o pol 8 ju zavezie do školy, kde môže byť 4 hodiny, aby sa jej nezhoršil stav. O pol 12 ju vyzdvihne a potom je stále s mamou. Malá nikdy nebola na obede ani v družine, pretože by to nezvládla. Musím vypomáhať svojej dcére a som invalidná dôchodkyňa. Mám brigádu, aby som zarobila a poslala peniaze dcére, aby mohla prežiť s chorým dieťaťom.

Problém: zrušený príspevok v roku 2018

Odôvodnenie: Dieťa nemá mentálny postih a nikdy ho ani nemalo.

Andrea s manželom zaplatia za každý zub a anesteziológa 450 eur. Zdroj: Maroš Herc

Andrea Hanáková (49)

- Dcéra (24) bola po pôrode zaočkovaná, následkom čoho jej začali zdravotné problémy sprevádzané aj silnými epileptickými záchvatmi. Problém je s návštevou u zubára, keďže dcéra si nedá pozrieť do úst bez narkózy. V apríli mala dcéra veľmi zlý stav, kedy mala zapálené ďasná a lekárka povedala, že to nie je nič akútne. Za každý zub a anesteziológa zaplatíme 450 eur. Naposledy sme dali 1 200 eur a 200 eur za vstupnú prehliadku. Teraz nám treba riešiť další zub a objednali nás asi o 13 mesiacov. Neviem si predstaviť, že s tými bolesťami zubov má vydržať. Ak by manžel nepracoval, neviem, ako by sme to zvládli.

Problém: dlhé čakacie doby pre osoby s ŤZP, vysoké platby za narkózu a zubára

Čakacia doba: 13 mesiacov

Opatrovanie mám cez agentúru

Milka Hodásová (50)

- Môj syn Marek (15) sa narodil s rôznymi diagnózami. Má rázštep chrbtice, skoliózu a inkontinenciu 3. stupňa. Síce chodí, ale nevydrží dlho. Mali sme do 15. roku priznaný opatrovateľský príspevok. Po bežnej kontrole mi zrazu povedali, že nie je slepý, nie je sprostý a chodí. Vzali mu parkovací preukaz aj nárok na pohonné hmoty. Na úrade práce mi povedali, že nemám na nič nárok, pretože som neodpracovala nič a že mám ísť do práce. Syn však potrebuje celodennú opateru. Povedali mi, že už nám dali dosť. Minulý rok nám schválili auto, ale opatrovateľský nie. Keby manžel nepracoval, tak neviem, ako by sme to zvládli.

Problém: zrušený opatrovateľský príspevok napriek ťažkým diagnózam

Čakacia doba: 3 roky

Opatrovateľský príspevok

- Finančný príspevok poskytovaný ľuďom, ktorí opatrujú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.

- Slúži na zabezpečenie pomoci pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a pri realizácii sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.

- Je poskytovaný osobe, ktorá sa stará o osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

Mária čaká 9 rokov na kompenzačný príspevok. Zdroj: Maroš Herc

Mária Szegfuová

- 11,5 roka som neschopná chôdze, z toho som 8 rokov na vozíku a 9 rokov čakám na kompenzačný príspevok. V roku 2010 som požiadala o príspevky a všetko mi priznali. Po štyroch mesiacoch zo mňa urobili zdravého človeka a to aj napriek tomu, že mám atrofiu svalov, odumreté nervové bunky na mieche, inkontinenciu a množstvo ďalších diagnóz. Vyhrala som 13 sporov, z toho 6 na najvyššom súde. Kvôli tomu, ako sa lekári správajú, som vyštudovala sociálnu prácu a momentálne študujem aj právo. Na jeden papier mi napísali, že neviem hýbať rukami ani nohami a na druhý, že som zdravá. Napriek tomu, že som na súde 4-krát vyhrala a mám nárok na bezbariérovú kúpeľňu, dodnes ju nemám. Odňali mi aj príspevok na hygienu.

Problém: nevyplatené kompenzačné príspevky

Čakacia doba: 9 rokov

Petrin syn Ernest (18) bojuje s viacerými diagnózami. Zdroj: Maroš Herc

Petra Baranová

- Mám syna Ernesta (18) s ktorým odmalička bojumeme s viacerými diagnózami. Najťažšie boli obličky, kvôli ktorým musel podstúpiť transplantáciu. Pridružili sa aj problémy s pľúcami a chrbticou. V 18 rokoch som požiadala o invalidný dôchodok pre syna, no najskôr mi povedali, že syna v záznamoch nemajú. Uznali nám ho na 60 %, pretože podľa úradov si môže zarobiť sám. Keďže má transplantované obličky, nemôže byť vystavený priamemu slnku a musí byť v chránenej dielni. Snaží sa aspoň študovať, no každá práca ho rýchlo unaví. Na invalidný dôchodok nemáme nárok.

Problém: zrušený opatrovateľský príspevok

Čakacia doba: niekoľko mesiacov