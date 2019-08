Marek Hamšík po polročnej anabáze v Číne: Najviac mi chýbajú rodina a šoférovanie

Dorazil v obrovskom predstihu. Keďže liga v Číne pokračuje až v polovici septembra, Marek Hamšík (32) je už viac ako týždeň doma. Vychutnáva si vzácne chvíle s rodinou, no nezanedbáva ani futbal. Kondíciu si udržiava na bicykli i s druholigovou Podbrezovou. Budúci piatok povedie reprezentáciu v dôležitom dueli kvalifikácie ME 2020 proti vicemajstrovi sveta Chorvátsku a tri dni nato zavelí do boja s Maďarskom.

Je to už šesť mesiacov, čo Hamšík prestúpil do čínskeho klubu Dalian Yifang. Podpísal s ním trojročný kontrakt, počas ktorého zarobí 27 miliónov eur. „Začiatky boli veľmi ťažké. Najmä kvôli odlišnej kultúre a inému chápaniu futbalu. Teraz je to už lepšie. Už som sa udomácnil. Vidieť to na ihrisku a aj výsledky sú priaznivejšie. Začína sa nám dariť,“ prezradil Hamšík, čerstvý ambasádor automobilky Kia.

Práve pre rozdielnosť oboch krajín musel nechať manželku a tri deti zatiaľ doma. „Je to ťažké, nevidieť každý deň rodinu. Mám však šťastie, že reprezentujem Slovensko, takže chodím na zrazy dosť často. Som vždy rád, keď prídem domov a môžem ich vidieť. Denne si voláme alebo skypujeme.“

Dalian je po 23 ligových kolách na 7. mieste. Iba so šesťbodovou stratou za štvrtým Lunengom. Zlepšenie nastalo po príchode španielskeho trénera Rafaela Beniteza, ktorý viedol dva roky Hamšíka už v Neapole. „Práve Benitez ma presunul do stredovej formácie. Častejšie sa tak stretávam s loptou. Júl a august boli veľmi náročné. Hrali sme skoro každý tretí deň.”

Hamšík je milovníkom rýchlych a luxusných áut. V jeho garáži napríklad nechýba nablýskané ferrari s banskobystrickou poznávacou značkou. Kým v Neapole sa mohol so svojimi športiakmi ukázať aj za volantom, v Číne to nejde. „Žiaľ, tam nejazdím. Bolo by to asi veľmi komplikované. Preto mám radšej osobného šoféra. Keď však prídem domov na Slovensko, tak sa rád na našich cestách vybláznim,“ dodal Hamšík.