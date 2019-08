Marco Fenoglio vedie volejbalistky za historickým úspechom: Talian pobláznil celé Slovensko!

Živé striebro! Tak sa u nás hovorí tomu, kto neobsedí na jednom mieste. Živým striebrom je určite tréner volejbalistiek Slovenska Marco Fenoglio (49), ktorý neobsedí na striedačke ani sekundu.Naopak, pri postrannej čiare maká zarovno so svojimi zverenkami.

Vôbec sa nesnaží zakryť svoj taliansky temperament, ktorý ešte umocňuje aj jeho trénerské krédo:vyhlásil, keď nastupoval do funkcie. Doslova žije s tímom, hrá každú loptu vedno s babami, ktoré po jeho menovaní netajili obavy z chýrov o jeho tvrdom prístupe.prezradila Barbora Koseková, ktorú prekvapilo, že z nej taliansky tréner urobil kapitánku, hoci sú v tíme ostrieľanejšie baby.

Rodák z Cunea si získal nielen baby, ale aj fanúšikov. „Ten musí byť unavenejší ako hráčky. Určite toho nabehal viac ako ony,“ zaznelo z hlúčika divákov, ktorí mu nadšene tlieskali aj vtedy, keď si Talian zakričal do mikrofónu, že „my sme tu doma“. To je pár slov, ktoré po slovensky ovláda. Ovláda však hlavy svojich zvereniek, ktoré dotiahol k historickému úspechu: postupu do osemifinále európskeho šampionátu. Ich nedeľným súperom bude Taliansko.

Stále viac!

Slovenským volejbalovým reprezentantkám sa darí nielen na palubovke, ale aj na televíznych obrazovkách. Takto rástla sledovanosť priamych prenosov ich súbojov o historický úspech:

Priamo v hale / Pri obrazovkách

- Španielsko: 4 150 - 94 000

- Švajčiarsko: 4 300 - 103 000

- Bielorusko: 4 851 - 147 000

- Nemecko: 5 250 - 198 000