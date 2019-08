Ďaloga sa upísal pražskej Sparte: Z pár týždňov sa môže stať aj celá sezóna

Návrat do známeho prostredia. Slovenský hokejový obranca Marek Ďaloga (30) začne sezónu v Sparte Praha, kde počas svojej kariéry už dvakrát pôsobil.

Marek Ďaloga v uplynulej sezóne pôsobil vo švédskej More, ktorej sa vôbec nedarilo, a nešťastne sa pre neho skončili aj MS 2019 v Košiciach, keď po zásahu pukom do tváre v zápase proti Fínsku absolvoval operáciu zranenej sánky.

V lete bol dlho bez kontraktu, no v úvode tohto týždňa sa mu ozvala Sparta. V jej farbách odohral sezónu 2014/2015 a pomohol jej aj v závere ročníka 2017/2018. „Ozval sa mi športový manažér Jaroslav Hlinka, riešili sme to asi týždeň a bez problémov sa dohodli. Je aj varianta, že tu zostanem celú sezónu,“ povedal pre klubovú stránku skúsený obranca. Do známeho prostredia sa tešil, keďže takmer každého poznal a stihol sa zoznámiť už aj s novou generálnou manažérkou Barborou Snopkovou Haberovou, ktorá do Sparty prišla len v máji. „Urobila na mňa skvelý dojem,“ priznal Ďaloga.

Vo veľkej O2 aréne má Sparta vytvorené skvelé podmienky, jej moderná kabína sa podľa Ďalogu môže porovnávať s TOP klubmi v Rusku či Švédsku a teší sa aj na tradičný tlak. „Ako hráč sa nemôžem sťažovať, budem sa snažiť čo najviac pomôcť. Na Spartu mám výborné spomienky, cítim sa tu ako doma. Má kvalitných hráčov a každý by sa sem chcel dostať. Hrať v Česku za Spartu je pocta,“ doplnil Ďaloga.