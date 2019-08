Prekvapenie pre mladú atlétku: Slovenka Gajanová v historickom dueli Európa - USA

Slovenská atletika si pripísala ďalší medzinárodný úspech! Vedenie Európskej atletiky (EA) nominovalo mladú bežkyňu Gabrielu Gajanovú (19) na historicky prvý súboj Európa - USA, ktorý 9. - 10. septembra uvidí Minsk.

Martinská osemstovkárka, štvrtá z ME do 23 rokov, je stále líderkou európskych tabuliek tejto vekovej kategórie časom 2:00,58 min.

„Pozvanie na súboj Európa - USA do bieloruskej metropoly ma, priznám sa, veľmi prekvapilo. Samozrejme, veľmi sa teším, že budem môcť na tomto podujatí štartovať. Bude to dobrý test pred majstrovstvami sveta v katarskej Dauhe,“ uviedla pre web Slovenského atletického zväzu (SAZ) zverenka Pavla Slouku.

V každej individuálnej disciplíne nastúpia za oba výbery štyria atléti či atlétky, v štafetách po dve americké i európske kvartetá. Gajanovej spolubojovníčkami na 800 m budú európske esá tejto bežeckej disciplíny: majsterka Európy 2012 a šiesta z OH 2016 Britka Lynsey Sharpová (výkon v roku 2019 1:58,61), bronzová na ME 2018 a halových ME 2019 Ukrajinka Oľha Ľachovová (1:59,13) a ďalšia Britka Alexandra Bellová (1:59,82).

„Som nadšený, že pozvánku do tímu akceptovalo toľko hviezd z nášho kontinentu a v súboji s USA budú obhajovať česť Európy. Som presvedčený, že tento duel sa stane stabilnou súčasťou atletického kalendára. Želám si, aby si ľudia pamätali prvý ročník ako niečo nezabudnuteľné,“ vyhlásil prezident Európskej atletiky Svein Arne Hansen.

Gajanová vyhrala beh žien na 1 000 m na stredajšom atletickom Memoriáli Josefa Sečkářa v Brne za 2:41,58 min s veľkým náskokom pred Češkou Chlebíkovou (2:49,09) a v historických slovenských tabuľkách sa zaradila na druhú priečku za Luciu Hrivnák Klocovú, ktorej národný rekord z roku 2012 má hodnotu 2:38,72 min.