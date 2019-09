Žena sa tešila z výhodnej kúpy na internete: To, čo jej prišlo, ju zrazilo zo stoličky

Už snáď každý aspoň raz zažil nevydarený nákup cez internet.

Či ide o nesediace oblečenie alebo objednávku niečoho, čo človek vlastne ani vôbec nepotrebuje. Chyby a zmätok sa dejú, ale aspoň sa na nich dá poriadne zasmiať. Jedným z najobľúbenejších štýlov online prešľapov pri nakupovaní je ak daná vec príde v úplne inej veľkosti.

Podľa informácií portálu Metro sa presne to stalo Lauren Lacey z Nottinhamshire, ktorá bola presvedčená o tom, že vyhliadnutý kôš na bielizeň má len dobrú cenu. Čeliac tak výhodnej kúpe, si objednala rovno tri. Keď jej dané "koše na prádlo" prišli, Lauren sa nestačila čudovať. Zistila, že sú okolo 10 centimetrov vysoké a že sa do nich nezmestí ani len niekoľko špinavých ponožiek.

Neskôr vyšlo najavo, že to čo si Lauren objednala, neboli vôbec koše na prádlo, aleUžitočné, no nie to, čo si predstavovala. Lauren sa o svoju vtipnú príhodu podelila na Facebookovej skupine Hinch Army Cleaning Tips, kde ňou zožala úspech. Mnoho ľudí s ňou sympatizovalo a mnohých rozosmiala. "Myslela som si, že je to obchod roka - tri koše na prádlo, 91 centov za jeden." Napísala vo svojom príspevku s fotkami malých košíkov.

Dobrou správou je, že v tomto nešťastí nie je Lauren sama. Kopec ďalších ľudí komentovalo jej príspevok, aby sa podelili o podobnú skúsenosť. "Stalo sa mi to pri objednávaní sita. Nakoniec z toho bolo čajové sitko," napísala diskutujúca. "Urobila som to so "stoličkou pre deti" za 2 libry z Ebayu. Ukázalo sa, že je pre bábiky," napísala ďalšia.