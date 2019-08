Príhovor Pellegriniho na oslavách SNP: Extrémisti sú sofistikovanejší a chcú vplývať na mládež

Extrémisti prejavujú čoraz väčšiu sofistikovanosť, zjemňujú rétoriku, maskujú ju do tradičných či ľudových hodnôt a pri politických ambíciách sa snažia vplývať najmä na mladých ľudí.

Treba ich preto učiť tolerancii a pochopeniu, kam môže dospieť fašizmus. V príhovore na štvrtkových oslavách 75. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici na to poukázal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

"Vysvetľujme im, že v druhej svetovej vojne bola definitívne porazená ideológia, ktorá sa snažila o ovládnutie sveta a nehanebne určovala, kto je nadčlovek a kto podradná rasa. Či to, kto nemá právo na život. V duchu tohto poučenia sa dnes musíme stavať na odpor každej ideológii, ktorej predstavitelia sa neštítia ničiť všetko, k čomu pociťujú nenávisť," povedal Pellegrini. Upozornil, že na sociálnych sieťach sa v súčasnosti otvorene šíria príspevky podnecujúce k násiliu, ktoré klamlivou propagandou vnášajú do spoločnosť chaos a prekrúcajú historické súvislosti.

Podľa Pellegriniho sa nemalo zabúdať, do čoho sa pustili statoční účastníci SNP. "Mnohí z nás si dnes nevedia predstaviť, že sa tvárou v tvár smrti rozhodne niekto povýšiť boj za slobodu a princípy nad svoj vlastný život," podotkol. Všetkým, ktorí sa do Povstania akokoľvek zapojili, patrí úcta celej spoločnosti, pripomenul premiér: "Znie to asi najmä pre mladé generácie triviálne, ale v slovenských zákopoch a lesoch sa zomieralo. Nebola to žiadna počítačová hra, ale skutočný zápas o holý život."

Pripomenul, že naši predkovia sa postavili na odpor aj preto, lebo vedeli, že budúcnosť v neustálom strachu a prenasledovaní sa nedá nazvať životom. Rovnako, že skutočná sloboda tkvie aj v ochote niesť zodpovednosť za budúcnosť, iných a neznámych ľudí. "Nech je pripomienka 75. výročia Slovenského národného povstania predovšetkým vyjadrením našej vďačnosti za obete prinesené pre naše dobro, život a slobodu," doplnil premiér.

Aj preto ho obzvlášť mrzia pochybnosti, či je pri príležitosti výročia SNP potrebná bojová prehliadka a financovanie sprievodných podujatí. S tým treba podľa jeho slov prestať.r