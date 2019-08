Príhovor Čaputovej na oslavách SNP: Aj dnes by sme mali nájsť silu brániť slobodu a demokraciu

V Slovenskom národnom povstaní (SNP) išlo o všetko, čo je nám drahé a vzácne - o právo na život, právo na slobodu, právo na národnú a štátnu existenciu.

Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová v príhovore na oslavách 75. výročia SNP v Banskej Bystrici. Poďakovala všetkým, ktorí riskovali život v boji za slobodu. Apelovala tiež na odvahu ľudí aj v súčasnosti brániť hodnoty demokratického právneho štátu, slobody, spravodlivosti a ľudskej dôstojnosti.

Prezidentka poďakovala všetkým, ktorí pred trištvrte storočím našli v sebe silu, odhodlanie a odvahu bojovať za zachovanie ľudskosti, za záchranu európskej civilizácie, za svoju vlasť i slobodný život jej obyvateľov. "Veľmi si želám, aby sme aj my, tak ako oni, našli v sebe dostatok sily, odvahy i odhodlania na obranu hodnôt demokratického právneho štátu, slobody, spravodlivosti a ľudskej dôstojnosti. V podmienkach, v ktorých tu a teraz žijeme," povedala Čaputová.

Slovensko je vďaka SNP podľa prezidentky štát so zakladateľskou protifašistickou a demokratickou tradíciou. "Vďaka Povstaniu ju máme zapísanú v našom národnom i štátnom rodnom liste," doplnila. Vyzdvihla, že žijeme v mieri, no napriek tomu sú tu hrozby, ktoré nemožno ignorovať. "Tak ako každá doba, aj tá dnešná, má svoje vážne hrozby. V porovnaní s povstaleckou generáciou máme to šťastie, že dnes sa nemusíme so zbraňou v ruke brániť proti nacistickej mašinérii usilujúcej o svetovládu. Ale klamali by sme samých seba, keby sme nevideli, že hrozby sú tu stále prítomné a že aj teraz, po 75 rokoch, naliehavo potrebujeme, aby pluralita nebola prekážkou spolupráce," poukázala prezidentka. Spolunažívanie a spolupodieľanie sa na budovaní štátu je podľa jej slov možné aj bez toho, aby sa všetci vo všetkom zhodovali.