Prepísal históriu Liverpoolu a teraz má problém: Bývalého útočníka odsúdili za jazdu pod vplyvom

Bývalého waleského futbalového reprezentanta Deana Saundersa odsúdili za šoférovanie pod vplyvom alkoholu.

Päťdesiatpäťročný niekdajší útočník FC Liverpool odmietol v máji podstúpiť dychovú skúšku. Súd mu za to vymeral trest na desať týždňov odňatia slobody, na tridsať mesiacov mu zakázal riadiť motorové vozidlá a musí zaplatiť trovy vo výške 620 libier. Informoval o tom web The Guardian.

Dres FC Liverpool si obliekal v sezóne 1991/1992, keď sa stal s 23 gólmi najlepším kanonierom tímu. Stal sa prvým hráčom "The Reds", ktorému sa podarilo streliť štyri góly v jednom zápase v európskych súťažiach, dosiahol to pri triumfe nad Kuusysi Lahti 6:1 v 1. kole Pohára UEFA. Pre Liverpool to bol vtedy prvý európsky zápas po šesťročnom vylúčení. V národnom tíme odohral 75 duelov.